El 61% de peruanos desaprueba gestión de la PNP en la lucha contra la violencia a las mujeres 

El caso de Sheyla Cóndor Torres, quien fue descuartizada por el policía Darwin Condori Antezana, en Comas, evidenció la deficiente atención de las autoridades al problema de la violencia contra la mujer.

Y una encuesta de Ipsos para Perú21, en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, revela que la desaprobación a la gestión de la Policía Nacional del Perú (PNP) alcanza un 61%; del Ministerio Público (MP), un 53%; y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), un 47%.

La disconformidad de los peruanos con el accionar de las instituciones públicas frente a esta problemática responde a la falta de capacitación y sensibilidad de los encargados de aplicar las normas, explica la docente de la PUCP Carolina Garcés.

“Existen normas y políticas que el Estado viene emitiendo desde tiempo atrás para enfrentar la violencia. Las normas son mejorables, pero el problema no son ellas, sino que, en muchos casos, no hay aún una efectiva y adecuada aplicación por las y los operadores del Estado, cada uno en el marco de sus funciones: policías, fiscales, jueces, personal de los CEM del Mimp. Y si ellos no son capacitados y sensibilizados… seguiremos viendo lo que ocurre ante cada caso terrible que se conoce: policías que no reciben denuncias, revictimización a las denunciantes, investigaciones y medidas de protección insuficientes”, detalló la también exviceministra de la Mujer.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Con relación a la gravedad del problema de la violencia contra la mujer en Perú, un 70% de encuestados lo considera “muy grave” —percepción que aumenta en Lima (73%) y disminuye en regiones (68%)—, un 26%, “grave”; un 3%, poco grave; y 1% no precisa.

“La violencia contra las mujeres es un problema estructural, está enraizado en la propia estructura social. Como tal, requiere de una ‘deconstrucción’ y esto es responsabilidad del Estado. Y si bien, viene emitiendo normas y políticas, aún falta aterrizar en cada realidad... y muestra de ello es que la tolerancia social a la violencia contra mujeres sea mayor al interior del país...”, argumentó Garcés.

Finalmente, a la pregunta de qué acciones realiza si presencia un acto de violencia a la mujer, un 53% respondió que llama a la Policía/Serenazgo, un 30% no se involucra porque lo considera un tema personal, un 17% interviene directamente, un 14% busca ayuda de otras personas, un 15% no sabe qué hacer y un 3% no precisa.

“Que un 30% no se involucre muestra que no hay una real conciencia de que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública y de derechos humanos, y no un problema privado”, finaliza Garcés.

