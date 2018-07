Tras la difusión de audios que involucran a Edwin Oviedo en presuntos actos de corrupción, los dirigentes del Comando Único de Lucha de Tumán demandaron la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) .

Además, hoy realizan una marcha por las calles de Chiclayo para exigir que la Corte Superior de Lambayeque deje sin efecto todos los mandatos que permitieron la conformación de la última administración judicial.

La Fiscalía acusa a Oviedo , ex dirigente de Tumán, de ser el cabecilla de la organización criminal 'Los Wachiturros de Tumán' y de ser el autor mediato de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín Cascos y Percy Waldemar Farro Witte.

Según declaraciones a Perú21 de Juan Carrasco , fiscal que investiga al titular de la FPF, se ha solicitado a Oviedo 26 años de cárcel por cada uno de los homicidios y también prisión preventiva por 12 meses, pero el caso no avanza, pues su defensa legal "está dilatando el caso".

"La jueza de Lima Amanda Magallanes dictó, el 11 de junio pasado, una medida cautelar a favor de Oviedo porque supuestamente se había afectado su derecho de defensa al no señalarle la imputación. Esa medida cautelar se dictó con base en la resolución emitida por la Sala Permanente que integraba César Hinostroza junto con otros magistrados, en 2016, porque consideraban que mi pedido no estaba debidamente motivado y que no se le había dado la oportunidad de que se defienda", señaló Carrasco.

(Zonia Custodio/Perú21)

