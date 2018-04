Edwin Oviedo responde a pedido de 26 años de prisión en su contra

Edwin Oviedo , presidente de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ), se pronunció de manera oficial tras ser acusado junto a otros siete ex directivos de la empresa Tumán por el delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos, otrora dirigente de los trabajadores de la mencionada compañía agroindustrial.

A través de un comunicado, el máximo representante del 'Grupo Oviedo' señaló que el fiscal de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, "promueve falsa denuncia e incumple mandato supremo" con la solicitud de 26 años de prisión en su contra, registrada en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.

"En el año 2015, dicho Fiscal inició una investigación preliminar en mi contra, imputándome hechos falsos, respecto de los cuales soy ajeno. Desde un inicio, el actuar del referido Fiscal no se ajusto a Derecho, siendo totalmente parcializado y violatorio de mi más elemental derecho a la defensa", señala Oviedo en el inicio de su pronunciamiento.

En ese sentido, el actual titular de la FPF indicó que "se le ordenó al fiscal que ajuste su actuar a los presupuestos que la ley contempla", en defensa de sus derechos mediante la Sentencia de Casación 326-2016.

Sin embargo, "pese a la claridad del mandato del máximo órgano de justicia de la República, el fiscal persiste en desacatar el referido mandato supremo.

"Ratificando su parcialización y ojeriza en mi contra, ha formulado la mediática acusación materia de comentario, pese a que, hasta el día de hoy, no ha dilucidado los cargos en mi contra", agregó.

"Siempre en mi vida he actuado de manera transparente, ajustando mi actuar a lo que dispone la ley. También, siempre he denunciado a quien, indebidamente, pretenda atropellar mis legítimos derechos. Como en otras actividades de mi vida, no me doy por vencido facilmente y, en ese sentido, continuaré con las acciones legales que la ley mefranquea para reivindicar mis derechos vulnerados por el indebido actuar del fiscal Carrasco Millones", sentencia la misiva firmada por Edwin Oviedo.