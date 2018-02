Ante los altos índices de violencia y agresión sexual contra niños y adolescentes en el país, el Ministerio de Educación ha anunciado el reforzamiento de la educación sexual integral en los colegios, como una medida preventiva. Sin embargo, este tema se encuentra incluido en el currículo escolar desde el año 2008, y siempre ha causado polémica, sobre todo por la preocupación de un sector de familias y grupos conservadores que no quieren que se eduque en sexualidad a sus hijos, algunos por sus creencias y otros por el temor de que los maestros no tengan las herramientas suficientes.

Lamentablemente, dicho temor no se aleja mucho de la realidad, pues un estudio sobre la implementación de la política de educación sexual en el Perú –hecho en 2017 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia junto con el Instituto Guttmacher, con sede en los Estados Unidos– reveló que en el último año solo el 8% de maestros peruanos recibió capacitación para enseñar educación sexual integral y el 50% de docentes que tienen a su cargo dicha tarea no se siente capacitado para hacerlo.

El estudio, que es parte de una iniciativa global para analizar cómo marcha la educación sexual en las escuelas del mundo recogió la opinión de diversos directores, profesores y estudiantes de 61 escuelas públicas y privadas del país, revela que, aunque el 100% de profesores está de acuerdo con enseñar educación sexual en los colegios, tres de cada cuatro maestros señalan que necesitan más materiales o estrategias educativas, así como formación con evidencia científica para hacer frente a los mitos sobre la sexualidad.

Pero eso no es todo. El estudio también determinó que, ante esta falta de educación sexual en el colegio, el 85% de los escolares refiere que aprendió de sexualidad en Internet y otros medios de comunicación similares, como la televisión. Solo la cuarta parte (23%) recibió alguna información de sus padres. Por ello no sorprende que el 97% de estudiantes, profesores y directores estén de acuerdo en que se enseñe educación sexual en el colegio.

SOLO SE ENSEÑA FISIOLOGÍA

Angélica Motta, investigadora y autora principal del estudio, dijo que además se encontró que los contenidos que se enseñan en los colegios no son los más adecuados. Atribuyó la situación a que un 52% de maestros refirió que no recibió ningún tipo de capacitación antes de empezar a hablar de educación sexual y, por ello, lo hizo con sus propios medios.

Según el informe, el 59% de los estudiantes que recibieron educación sexual solo fueron informados en temas fisiológicos de salud sexual reproductiva, pero muy pocos en valores, derecho, respeto y habilidades interpersonales (33%). “Como no hay un programa nacional que capacite y evalúe el desempeño de los profesores en este tema, cada maestro hace lo que puede, con sus recursos, medios y prejuicios. Por eso, un tercio de docentes enseña a los chicos que tener relaciones sexuales es peligroso y que deben evitarlas antes de casarse, así como que la abstinencia es la mejor alternativa para prevenir enfermedades de transmisión sexual”, manifestó Motta.

Otra deficiencia encontrada fue que los temas relacionados con la anticoncepción y el embarazo no planeado, como dónde obtener anticonceptivos y cómo usarlos, están entre las áreas menos cubiertas en las clases de educación sexual: solo un 21% de escolares recibió información sobre estos temas. “En un país como el Perú donde una de cada siete niñas y adolescentes se ha embarazado o ha dado a luz, es esencial que las mujeres jóvenes tengan conocimiento de estos temas para prevenirlos, pero eso no es así”, anotó.

HALLAZGOS PREOCUPANTES

Otro tema que saltó en el estudio es que los estereotipos de género se están adquiriendo desde edades muy tempranas, pues uno de cada tres estudiantes varones encuestados señaló que cuando las chicas dicen que “no” (a tener relaciones sexuales), en realidad quieren decir que “sí”.

“Todo esto demuestra que hoy en día la educación sexual no cubre las necesidades de los adolescentes; hace falta una mejor estrategia y mejorar la capacitación docente, así como implementar un sistema de monitoreo.

Estamos en una emergencia en el tema de la sexualidad y la educación sexual integral puede ayudar mucho”, aseveró Motta. Rossina Guerrero, directora de Incidencia Política de Promsex, sostuvo que, aunque la educación sexual integral basada en el respeto a las diferencias es clave para prevenir situaciones de violencia y es la única que a largo plazo puede llevar a cambios generacionales, falta decisión política para darle un impulso real.

“Los avances en educación sexual en estos años han sido incipientes y casi nulos. No hay un programa especial de educación sexual ni existe una estrategia para trabajar con los docentes y alumnos. Solo hay grandes lineamientos, pero no una planificación anual que sea transversal al contenido educativo y, por ello, finalmente esta educación sexual no está llegando a todos”, indicó.

MEDIDAS URGENTES

Precisamente por ello el Ministerio de Educación se ha puesto la meta de reforzar este tema en los colegios, con el objetivo de que los escolares reconozcan y cuiden su cuerpo, retrasen el inicio de las relaciones sexuales y eviten embarazos precoces, así como infecciones de transmisión sexual. Además, se busca propiciar el respeto entre la pareja.

El ministro Idel Vexler dijo a Perú21 que, aunque esta no es una tarea fácil, sino de largo plazo, será una prioridad en el presente año lectivo. Por ello, como primer paso, se restituirá la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa, que tendrá a su cargo temas como el bullying, la orientación vocacional, las conductas de riesgo y la educación sexual integral. Desde esta dirección se contratará a 300 especialistas para impulsar la capacitación de los tutores, con lo cual se espera ir superando las deficiencias de conocimientos.

Además, se desarrollarán programas de capacitaciones presenciales y virtuales para directores y tutores de colegios, y eso se complementará con las escuelas de padres para lograr un resultado integral y que cada aprendizaje se adecúe a la realidad de la comunidad educativa. Para garantizar que los colegios cumplan estas normativas, los especialistas del Ministerio de Educación supervisarán el trabajo de los tutores a través de las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local.

“El programa de educación sexual integral se basa en tres dimensiones: biológica-reproductiva, socioemocional y ético-moral. La idea es que los alumnos tengan acceso a toda la información para que ellos decidan, cuando corresponda y de acuerdo a sus principios ético-morales y sus valores personales y familiares, el ejercicio de una sexualidad plena, saludable y con responsabilidad”, manifestó Vexler.