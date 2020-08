COVID-19 ha causado deserción de más del 60% de niños de inicial a aulas virtuales

Desde el inicio del estado de Emergencia Sanitaria declarado el pasado 16 de marzo por el el coronavirus, el Ministerio de Educación puso en marcha una serie de medidas para evitar que los escolares puedan convertirse en foco de contagio en los centros educativos por ello desde entonces vienen recibiendo las lecciones y clases virtuales desde casa.

De acuerdo con estadísticas de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú (ANGP) que agrupa a cerca de 200 centros de Educación Inicial , la falta de medidas y dictámenes concretos propuestos por el Ministerio de Educación respecto al nivel inicial, ha ocasionado que hasta la fecha más del 60% de deserción escolar a aulas virtuales en el nivel dedicado a los niños entre los 3 a 5 años de edad.

Al respecto, la Licenciada en Educación Inicial Lenka Neyra, representante de esta asociación, indica lo siguiente: “Desafortunadamente esta situación además de haber causado la deserción de más de 60% de niños a las clases virtuales que se imparten en los centros educativos iniciales, ha originado que ellos no estén recibiendo ningún tipo de aprestamiento lo cual a la larga podría ser perjudicial si no se toman acciones desde ya”.

Y agrega: “Los padres o tutores deben ser conscientes de las probables consecuencias de esta crisis para los niños menores de seis años que pueden ir desde impactos negativos en la salud mental de los pequeños hasta los preocupantes retrasos y vacíos en sus aprendizajes lo cual podría afectar su desarrollo infantil tanto en sus habilidades sociales como en su estado físico”.

En ese sentido, la licenciada Neyra, en representación de la ANGP plantea la creación de una política educativa que considere a la atención a los niños menores de 6 años a través de un trabajo conjunto que involucre a todos los profesionales de los procesos de aprendizaje infantiles: educadores, profesionales de la salud (física y mental) y padres de familia. Asimismo, aboga por la universalización de la educación inicial como prerrequisito para el ingreso a la primaria.

¿Cuáles son los beneficios del uso de aulas virtuales para niños pequeños?

Consultada sobre las ventajas que otorga la educación inicial a distancia en este tipo de contextos, Lenka Neyra indica: “En momentos de crisis sanitarias como los actuales no es recomendable que se fomente la deserción estudiantil en el nivel inicial ya que entre los 0 a 5 años de edad los niños se encuentran en pleno desarrollo de las destrezas, habilidades y aprendizajes que los acompañarán a lo largo de su vida”.

Neyra invocó a los padres de familia o tutores que tengan niños en edad escolar de nivel inicial a involucrarse de manera más participativa en los aprendizajes de sus hijos desde casa con el fin no solo de ayudarlos sino también de supervisarlos. Asimismo, manifestó que, aunque este es un año educativo atípico es importante continuar con los procesos de aprendizaje y evaluación de los niños a través de diversas plataformas hasta poder volver gradualmente a clases: “Es muy importante que los padres que tengan niños en nivel inicial sepan que, aunque no exista por el momento asistencia presencial de los niños a los nidos o guarderías, eso no significa que los procesos de aprendizajes y de evaluación no se darán. Al contrario, estos últimos son para nosotros valiosas herramientas que nos permiten saber con exactitud cuánto ha avanzado un niño en su desarrollo tanto intelectual, como social o psicológico”.

La pedagoga indicó que el uso de aulas virtuales es un excelente método para formar alumnos durante el tiempo que están aprendiendo activamente en casa: “Las aulas virtuales también ayudan a los niños a sentirse más cómodos durante su proceso de aprendizaje y constituye un punto de encuentro entre los profesores y ellos mismos. Además fomentan el trabajo colaborativo en el entorno educativo y a su vez ayudan a mejorar el rendimiento escolar por medio de la interacción entre niños y docentes lo cual despierta su interés y les permite aprender de forma creativa, atractiva e interactiva”.

La representante de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú (ANGP) invocó a unir votos para lograr que la educación inicial se siga fortaleciendo y siga siendo el principal pilar educativo de los más pequeños: “Queremos que los padres de familia se sientan seguros y confiados en que los docentes de educación inicial estamos junto a ellos luchando por un mismo objetivo: el de brindar a nuestros pequeños y pequeñas las herramientas que les permitan desarrollarse con un pensamiento analítico y un espíritu libre con ayuda de la tecnología. Desde nuestra esquina, estamos dispuestos a apoyar al Ministerio de Educación para que ningún niño o niña deje de recibir y atender a un programa de educación inicial. Nuestra misión es complementar y contribuir en la educación de los más pequeños con el fin de que la brecha estudiantil que exista se pueda reducir en el plazo más corto posible”.

VIDEO RECOMENDADO:

CORONAVIRUS: Un glosario infantil de la pandemia