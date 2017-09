Dueña del gatito perdido en el aeropuerto Jorge Chávez no pudo hallar a su mascota [VIDEO]

La dueña del gatito perdido en el aeropuerto Jorge Chávez, la ecuatoriana Ana Cristina Benalcazár, no pudo hallar a su mascota, y denunció que la aerolínea que extravió al minino ya no quiere hacerse cargo de los gastos que demanda su estadía en Lima.

“La razón por la cual la aerolínea no quiere hacerse más cargo de los gastos es debido a que el día sábado, al finalizar la inspección y exploración del presunto gato, me indicaron a que tenía al medio día un vuelo de regreso, sin haberme antes consultado”, explicó durante una entrevista con Latina.

“Yo estuve aquí para ofrecerme como parte del equipo de rescate y búsqueda. Es por esta razón que yo decidí quedarme aquí en Lima, y la compañía simplemente decidió esto (dejar de hacerse cargo de los gastos)”, expresó sobre su viaje a la capital para buscar a su mascota.

“Yo sigo aquí, y en la noche yo regreso a Buenos Aires, que es donde yo resido. Y estoy con la angustia aún de saber que pasó con Manuel. No tenemos ninguna información de que fue lo que pasó con él”, manifestó con tristeza.

Antes de seguir con las últimas horas de su búsqueda, ella aprovechó para relatar con detalle lo que ocurrió en el vuelo de LATAM, donde perdió a su mascota.

“Yo tomé un vuelo a las 8 p.m. Yo llegué a las 6 p.m. al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Llegué al mostrador, me presenté con mi mascota, Manuel. Aquí me dieron todas las facilidades de que Manuel iba a estar en perfectas condiciones, en buenas manos”, narró.

“Teníamos la escala en Lima, y en Quito me habían dicho que durante el tiempo de espera, yo podía llegar a Lima, y estar con mi mascota, y poder darle agua. Porque antes se me negó poder darle agua”, agregó.

“En Lima, pedí que se me permitiera poder darle el agua a Manuel, pero no se me permitió porque me dijeron que estaba a 20 minutos de que parta el avión. Así que me dijeron que suba, y esperara a que lo trajeran”, relató.

Benalcázar manifestó que ella fue testigo del preciso momento cuando unos empleados agitaron el kennel de su mascota, el cual estaba cubierto con plástico de embalaje sin su consentimiento.

“Yo vi como agitaban el kennel de mi mascota, y para mi sorpresa, ya estaba envuelto en plástico de embalaje. Yo no lo había enviado así desde Quito. No entiendo con autorización de quién hicieron esto. Lo agitaban de manera muy fuerte, y allí me di cuenta que era el kennel de Manuel”, explicó.

“Posterior a esto, un empleado de la compañía me vino a decir que Manuel estaba bien, entonces yo seguí con el vuelo. Llegué a Buenos Aires, y lo primero que dijo el piloto fue: 'La pasajera Ana Cristina, por favor ponerse en contacto con empleados de tierra'", recordó la ecuatoriana.

"Por esto, me bajé del avión, me puse en contacto con el empleado, y me dio la mala noticia”, finalizó la dueña, expresó finalmente.

Ana Cristina Benalcazar abordará este lunes un vuelo de regreso a Buenos Aires, y ha iniciado una página web para recibir donaciones donde espera recaudar lo suficiente para poder volver a buscar a su mascota.