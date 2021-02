Ayer por la mañana comenzó la vacunación del personal médico en Lima y en algunas regiones del Perú. Una de las primeras personas en recibir la dosis de Sinopharm fue Jesús Valverde, médico intensivista que se mantuvo en la primera línea de la lucha contra la pandemia del COVID-19.

Jesús Valverde: 'La vacuna nos da tranquilidad para seguir luchando contra el COVID-19'

¿Qué se siente ser una de las primeras personas en recibir la vacuna?

Hoy es un día importante, de mucha alegría. Hemos esperado bastante tiempo. Estamos en primera línea trabajando con los pacientes más delicados en cuidados intensivos. Siempre hemos estado expuestos a contagiarnos. Más aún cuando hemos visto a colegas y compañeros de trabajo que han padecido esta enfermedad de una forma severa. La carga viral es bien alta, necesitamos estar protegidos de alguna manera.

¿Cómo ha sido la relación con su familia este último año?

Han sido momentos muy duros, terribles. Hemos vivido alejamientos de nuestras casas. Hemos estado trabajando casi de manera continua. Muchos han optado por vivir fuera de su domicilio por el temor a contagiar a sus familiares. Esto ha generado mucho estrés emocional, familiar y laboral.

¿Cómo así decidió ser uno de los primeros?

No hay mejor manera de solucionar los problemas de salud pública que desde el punto de la prevención. Como médico soy responsable frente a esto. Ya lo tenía pensado hace muchísimo tiempo. En nuestros grupos de trabajo que tenemos en las UCIs hay una decisión que todos debemos ser vacunados en vista de que todos hemos vivido de cerca esta enfermedad.

¿Cuál es la sensación del cuerpo médico?

Nos da mucha tranquilidad y seguridad para seguir enfrentado esta pandemia. Nos une con nuestros seres queridos. Pero también uno piensa, ¿por qué no llegó en el momento debido para evitar que se pierdan las vidas humanas no solo de colegas sino de familias peruanas?

¿Qué le diría a los que aún no quieren vacunarse?

Que no tengan temor. Esta vacuna nos va a proteger de las formas severas del COVID-19 que son muy letales. Esta vacuna no duele. Se ha aplicado en muchísimos países del mundo y las reacciones inmediatas son nulas o pocas. No hay mejor manera de enfrentar esta pandemia que vacunándose.

¿Qué les diría a los que aún no se podrán poner las vacunas?

Que lo tomen con mucha tranquilidad. Que ya llegará el momento en el que todos podremos ser vacunados. Nosotros, que hemos vivido once meses cerca de este virus, hemos estado en una situación de tensión y comprendemos la actitud de la ciudadanía, pero la paciencia también ha sido importante para llegar a este momento y poder ser vacunados. Tengan mucha paciencia y tranquilidad. Ya va a llegar el momento en que todos seremos vacunados. En los hospitales vamos a continuar con mucha responsabilidad. Esta vacuna nos da una inyección de energía para seguir combatiendo esta enfermedad desde donde estamos asignados.

VIDEO RECOMENDADO

Consejos de la OMS para cuidarse del estrés provocado por la pandemia de coronavirus