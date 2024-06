En la madrugada de este martes, dos camiones cisterna que trasladaban combustible chocaron a la altura del Peaje Chilca, en Cañete. Tras el impacto, las cabinas de ambos vehículos se incendiaron rápidamente.

De acuerdo a información preliminar, un camión cisterna rojo se encontraba estacionado a un costado de la vía, cuando fue impactado por un vehículo similar de color blanco que transportaba gas licuado de petróleo (GLP).

A pesar del impacto y el incendio, no se registraron heridos ni fallecidos. No obstante no se halló al conductor que protagonizó el accidente. Max Aranguren, jefe de la Primera Brigada Sur de los Bomberos, indicó a RPP que el chofer del camión cisterna blanco no se encontraba en el lugar del siniestro.

Ocho unidades de bomberos fueron trasladadas a al lugar para apagar las llamas. “Producto del choque ambas cabinas se han prendido, lo que se ha estado haciendo es enfriar la cisterna de gas”, señaló el bigradier.

A pesar de que no se registró ninguna fatalidad, se cerró durante algunas horas el acceso al Peaje Chilca mientras los bomberos culminaban su labor.

