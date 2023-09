La delincuencia en el norte continúa a vista y paciencia de las autoridades. Alrededor de las 11 de la noche del jueves, dos delincuentes amedrentaron a una familia del distrito de Virú luego de que detonaran un explosivo en la fachada de su vivienda ocasionando que las ventanas y parte del concreto queden destrozados.

Y por si fuera poco, los malhechores también habían realizado varios disparos contra dicho inmueble ubicado en la avenida Víctor Raúl, sector Santa Elena.

Uno de los integrantes de la familia afectada indicó que no tiene ningún problema con nadie para que los extorsionen.

“Me sorprende, porque después de los impactos de bala salgo, vuelvo a ingresar a la vivienda y al rato detona el explosivo. No encontré ningún sobre para decir que me están extorsionando, ni me han llamado. Tal vez se han equivocado”, dijo.

Según contó uno de los vecinos, pudo divisar a dos sujetos a bordo de una moto lineal.

Efectivos de la comisaría Víctor Raúl Haya de La Torre y agentes de la Dinoes acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias respectivas e investigar el caso.

DATOS:

·De enero a julio de este año, la Divincri de La Libertad ha recibido 964 denuncias por extorsión.

·Trujillo es la provincia que más casos de extorsión concentra, seguida de Pacasmayo y Virú.

·Las autoridades recomiendan no contestar llamadas del extranjero, y si hay un acoso constante es mejor realizar la denuncia y no esperar un atentado.





VIDEO RECOMENDADO: