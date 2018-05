Dirigentes sindicales anuncian protestas en el sur por alza del ISC

El malestar por el incremento del precio de productos alimenticios y servicios está creciendo. Por ello, dirigentes sindicales de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco se reunieron para definir protestas en la Macrorregión Sur.

El reclamo es para exigir al Ejecutivo que deje sin efecto el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que motivó el incremento del precio de los combustibles. Según se informó, hoy y mañana, en las ciudades de Juliaca y Puno, los gremios de la región altiplánica acatarán una jornada de protesta. En tanto, en Tacna, el paro lo han programado para mañana.

José Luis Chapa Díaz, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, sostuvo que esta noche los dirigentes arequipeños sostendrán una reunión para acordar la medida de fuerza. La propuesta es que se efectúe un paro el 31 de mayo.

Agregó que si el Ejecutivo no anula el incremento del ISC, la próxima protesta será de 48 horas en todo el sur. “Y si no hay solución, plantearemos una huelga indefinida”, advirtió Chapa Díaz. Acotó que, en la reunión de esta noche, exigirán a los transportistas que no suban los pasajes en el sector urbano, interprovincial y taxis, hasta que el precio del combustible se reduzca. En Moquegua y Cusco aún no deciden.

DATO



- La Coordinadora Político Social de Arequipa y el Frente de Defensa, Integración y Desarrollo del Cono Norte (Fredicon) confirmaron que apoyarán las protestas.