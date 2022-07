El descontento hacia el Gobierno de Pedro Castillo sigue aumentando en la región que más lo respaldó en las elecciones de 2021. La decepción proviene precisamente de los sectores que apoyaron con sus votos al exrondero y profesor chotano con la expectativa de un cambio a favor de los más olvidados, tal como prometía a diestra y siniestra.

Una de las voces más representativas que expresa públicamente el sentimiento de desilusión hacia el “Gobierno del pueblo” es la actual vicepresidenta de la Confederación Nacional de Junta de Usuarios de Agua del Perú (Conajup) Puno, María Murillo Coacalla.

La dirigente manifiesta que hasta la fecha en Puno ningún anuncio realizado hacia el sector agrario se ha concretado, pese a que incluso el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estuvo hasta hace poco en manos del congresista por la región, Óscar Zea.

“Como vicepresidenta de la Conajup, dialogué con el presidente Castillo, con todos los ministros de agricultura y nada. No estoy en contra del profesor, yo he votado (por él) en la campaña, he apoyado, pero me indigna que no haga lo que nosotros estamos pidiendo. Porque él ha dicho que en 15 días máximo iba a implementar el fortalecimiento de la junta de usuarios, así como el tema de los fertilizantes. Y nada. Del consejo descentralizado de Huancané (realizado el 8 de abril), ¿qué ha hecho? Nada”, señaló Murillo.

La dirigente también refirió que existe desinterés del Gobierno hacia los problemas ambientales, que aquejan principalmente en Puno a las familias que habitan cerca de las cuencas contaminadas con aguas residuales o relaves mineros.





NO CUMPLE SU PALABRA

En el primer encuentro por el desarrollo de la región de Puno, que se realizó hace un mes –el 22 de junio– en Juliaca, el presidente Castillo se comprometió a reunirse en Lima en 15 días con los dirigentes de las cuencas Ramis, Suches, Coata y Llallimayo a fin de viabilizar proyectos de descontaminación en las referidas cuencas.

Sin embargo, pasan los días y la reunión no se ha concretado, algo que viene generando gran malestar en la región.

Según la vicepresidenta de la Conajup, la cuenca Suches requiere de la inmediata intervención del Gobierno central y de los gobiernos locales, pues la contaminación del río está aumentando con el paso del tiempo. Además, sostiene que esta debe resolverse con las autoridades bolivianas debido a que la contaminación se origina desde allí.

También advirtió Murillo que para el 28 de julio realizarán una protesta si el Gobierno central no da solución a los problemas socioambientales, como viene ocurriendo en la provincia de Huancané por la contaminación del río Suches.

Similar anuncio hicieron los afectados de la cuenca Coata, en rechazo al incumplimiento de las promesas que realizó el presidente Castillo cuando visitó Juliaca.

El presidente del Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca, denunció que el mandatario no muestra interés en solucionar los problemas medioambientales que golpean a Puno.

Por el contrario, manifestó que se sienten engañados y decepcionados del presidente, quien en su última visita también se comprometió a impulsar la descontaminación del lago Titicaca.

Según Suasaca, el encuentro entre los dirigentes y el mandatario no se llevó a cabo porque las solicitudes que enviaron a Lima no fueron respondidas hasta el momento.

Debido a ello, el presidente del frente de defensa anunció que se viene evaluando para la primera semana de agosto una huelga indefinida contra el presidente Pedro Castillo.

“Las cuencas de Llallimayo, Suches, Ramis, Jatumayo y Coata nos hemos sentido engañados, burlados. La región de Puno no existe para el presidente Castillo… Frente a esta desatención, hemos tenido reuniones internas y estamos viendo una medida de lucha indefinida en la primera semana de agosto. Por el respeto al medio ambiente, a los derechos de las personas en Puno, para que nunca más ningún gobierno nacional o Congreso se burle o engañe. Hablan lo que quieren y al final se aburren y no atienden”, señaló el decepcionado dirigente puneño.

SABÍA QUE...

Félix Suasaca remarcó que la visita de Guido Bellido a la cuenca de Llalli –en setiembre del año pasado, cuando era premier– también fue un saludo a la bandera pues ninguno de sus anuncios se concretó.

El último 18 de julio, representantes de afectados por metales pesados y otras sustancias químicas se reunieron en Lima con la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

