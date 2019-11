Las investigaciones a la presunta organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur —dedicada a la extorsión y al cobro de cupos en obras de Arequipa— involucran a nuevos personajes. Esta vez, la Fiscalía ha incluido en la indagación al secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, quien radica en Lima.

Para la fiscal Rosmery Mendoza, los dirigentes de construcción civil José Chapa y Andrés Saya, sindicados como cabecillas de esta mafia y detenidos el jueves con otras nueve personas, coordinaban con Gerónimo López las obras que estaban en la mira de la red criminal para que sean aprobadas por este último.

Las comunicaciones que hicieron vía telefónica Chapa Díaz y Andrés Saya con el secretario de la CGTP están en manos de la Fiscalía y continúan en investigación.

Por su parte, López ha negado su vinculación con esta mafia. “Hace tiempo que estoy acá (en Lima), no he pisado el sindicato de construcción civil, me sorprende, nunca me informaron esos temas. En ocasiones que he hablado con él (Andrés Saya), jamás hubo conversaciones de que estén haciendo cosas que no deban”, dijo a

DATOS

-Gerónimo López antes de presidir la CGTP, hace tres años, estuvo al frente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, región en donde nació.

-Los dirigentes José Chapa y Andrés Saya participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María.