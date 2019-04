Militantes apristas en La Libertad lamentan la muerte de Alan García

Los militantes del Apra en el departamento de La Libertad, el bastión de este partido en el norte, están consternados por la muerte del ex presidente Alan García. Uno de ello es José Murgia, ex presidente regional y ex ministro de Transportes del primer gobierno del líder aprista. Él expresó sus condolencias a la militancia del Apra e indicó que el ex jefe de Estado ahora “está en manos de Dios y tenemos que rezar por él”.

José Murgia llegó a las 11:00 de esta mañana a la Casa del Pueblo de Trujillo tras enterarse de la de la trágica noticia. En las elecciones generales de 2001, fue su candidato a la primera vicepresidencia. Sin embargo, Alejandro Toledo ganó los comicios aquella vez.

Por su parte, Mónica Sánchez, ex vicepresidenta regional de La Libertad y ex funcionaria en el segundo gobierno de Alan García, no pudo contener las lágrimas y también le dio el pésame “a todo el pueblo aprista” y a la familia del ex presidente de la República. “Estamos consternados… El Perú ha perdido a un gran líder”, sostuvo.

En tanto, la dirigencia del Apra en la región confirmó que hoy a las 6:00 p.m. se instalará una capilla ardiente en la Casa del Pueblo de Trujillo, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad, y se oficiará una misa en honor a Alan García.

La Municipalidad de Trujillo, en tanto, izó el Pabellón Nacional y la bandera o a media asta en señal de duelo. Lo mismo se hizo en la sede del Gobierno Regional de La Libertad.

En la Casa del Pueblo de Trujillo, los militantes lloraron al conocer el deceso de Alan García. Algunos apristas incluso se desmayaron. Luego, marcharon por las calles de esta ciudad haciendo arengas a favor de Alar García y denunciando una persecución política en su contra.