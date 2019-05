Director regional de Educación de Piura en aprietos por audio

El director regional de Educación de Piura, Fabriciano Cunya, está en serios aprietos luego de que se hiciera público un audio en el que pediría a la directora de la UGEL de Sechura, Marcela Cornejo, que contrate a un chofer pese a que esta entidad ya cuenta con dicho personal.

En la conversación se escucha a Cornejo oponerse a la propuesta de Cunya. “Al muchacho no lo voy a cambiar por nada. Así me ‘cogotee’ o me bote de la UGEL. Prefiero que mi chofer se quede porque conoce la zona”, le dice.

En respuesta, el titular de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) señala que la persona que propone ha vivido varios años en Sechura y tiene todos sus documentos en regla.

Cornejo se mantiene en su posición y pregunta por qué tanta insistencia en contar con esa persona. “No se va a poner en ese plan… no somos indispensables... Lo que pasa es que yo no lo conozco. A mí me lo ha recomendado el gobernador”, señala Cunya en alusión a la máxima autoridad regional, Servando García.

Marcela Cornejo, este jueves, señaló que esta conversación se efectuó el 6 de febrero y que Cunya le dejó, además, cuatro currículum para contratar a personal en diferentes áreas.

El gerente general del Gobierno Regional de Piura, Manuel Parodi, al respecto, señaló que se envió un documento a la DREP en el que le exigen un informe y una explicación sobre este caso.

“He tenido una comunicación con el gobernador y ha sido muy enfático en señalar que nunca ha intervenido para favorecer a alguna persona”, indicó.

Precisó que luego del descargo de Cunya, se abrirá una investigación. “Si se detecta responsabilidad no vamos a titubear para tomar una determinación de acuerdo a ley… podría ser separado”, precisó el funcionario.

“CORTINA DE HUMO”

Fabriciano Cunya, en tanto, dijo que se allana a la investigación y calificó ese audio como “cortina de humo” para distraer la lucha contra de los supuestos actos de corrupción y no dar con los responsables del proceso CAS.

Aseguró que nunca pidió a la directora de la UGEL Sechura que contrate a alguien. Explicó que las personas que trabajan en esta UGEL se contratan directamente desde la Dirección Regional de Educación. Frabiciano Cunya descartó haber tomado el nombre de Servando García. “Le guardo respeto al señor gobernador”, precisó. Además señaló que pedirá el audio completo porque, asegura, este habría sido editado.