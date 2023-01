El turismo ha recibido todos los golpes que viene dejando la extrema violencia desatada en las protestas en el sur de país. La imagen del Perú por estos días no es precisamente Machu Picchu: son los bloqueos de vías, los enfrentamientos, la destrucción de los bienes públicos y privados, el caos. El turista está cada vez más lejos. No quiere correr riesgos. No se siente seguro. No quiere venir.

Cusco, nuestro principal destino turístico, no es el mismo Cusco de la primera semana de diciembre. Las violentas manifestaciones han provocado la cancelación del 90% de los paquetes turísticos a esta región hasta el primer semestre del año, informó a Perú21 Jhon Gonzales, de la Cámara de Comercio e Industria de Cusco.

“El turismo está estancado desde diciembre, cuando empezó el paro y la violencia. Cusco pierde en turismo tres millones de soles al día, porque este afecta toda la cadena turística”, indicó el directivo.

Machu Picchu ha sentido el golpe también. Por estos días las visitas a la ciudadela han disminuido de 4,100 a menos de mil. Perú Rail tuvo que suspender su servicio de trenes por seguridad, aunque ayer se reactivó pero sin expectativas de un gran flujo.

“El 80% de turistas que llegan al Perú tienen planeado viajar a Machu Picchu. Si matamos ese destino, también estamos matando el turismo en el Perú”, afirmó Gonzales, quien apuntó que entre el 60% y 70% de la población cusqueña se beneficia del turismo. “La situación es una debacle”, sentenció.

Para Berner Caballero, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, “la imagen de Cusco, Machu Picchu y del país en estos días está cayendo terriblemente. Estamos llegando casi a los 80, de ser un país ingobernable. Así nos están dejando las paralizaciones”.

HOTELES VACÍOS EN PUNO

Mientras el turismo en el Cusco está mal herido, Puno es un desierto. Las reservas hoteleras y los paquetes turísticos se cancelaron al 100% y hasta pasada la fiesta de la Virgen de la Candelaria, según informó Oswaldo Soto, presidente de la Cámara de Turismo de Puno.

“Tenemos un escenario bastante adverso. Por cada día de paralización, el sector pierde 500 mil soles, lo que equivale a 500 habitaciones de hotel al día. Puno está cerrado por más de un mes. Las pérdidas acumuladas desde diciembre por las huelgas suman unos 15 millones de soles. El gremio está muy afectado y bastante preocupado”, señaló a este medio.

Por otro lado, el bloqueo de vías en Ica afectó en un 90% el desplazamiento de turistas hacia Paracas. Los tours de este mes se cancelaron, informó Eduardo Jáuregui, representante de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas.

En Arequipa, las visitas al valle del Colca se redujeron en 40% . El empresario hotelero Juan Stoessel estimó que la ocupabilidad hotelera en esta región debe estar bordeando apenas el 20%.

“Es una situación sumamente grave. Desde diciembre Arequipa y Puno han estado prácticamente sin turistas. Cusco es la meca del turismo y se ha visto afectadísimo; sin embargo, ha tenido un mayor flujo que Puno y Arequipa”, explicó el empresario.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado en 200 millones de soles las pérdidas económicas en estos cinco días de protestas en el sur.

“No solo son bloqueos de carreteras, sino de producción. En el caso del turismo, esto va a demorar entre dos y tres trimestres para poder restablecerse”, explicó el ministro Alex Contreras.

