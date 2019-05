Digemid alertó sobre posibles complicaciones infecciosas graves por uso de ibuprofeno y ketoprofeno

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ( DIGEMID) del Ministerio de Salud informó a los profesionales del sector médico público y privado, así como el público en general, indicaciones en torno al empleado del ibuprofeno y ketoprofeno.

En el comunicado que enviaron a los medios de comunicación, pusieron de conocimiento que la agencia reguladora de medicamentos en Francia reportó complicaciones infecciosas graves asociados al uso de ibuprofeno (y probablemente al ketoprofeno) empleado para la fiebre o el dolor, promoviendo posiblemente el crecimiento bacteriano y disminuyendo la efectividad de la terapia con antibióticos.

El comunicado agrega que estas complicaciones se pueden presentar a través de infecciones cutáneas o pulmonares causadas por el Streptococcus pyogenes o un neumococo.

El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) ha recibido notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) que contienen ibuprofeno y ketoprofeno, siendo un total de éstas 832 y 323, respectivamente.

De éstas notificaciones, se identificó 11 casos de RAM asociados a infecciones (7 ibuprofeno y 4 ketoprofeno) como conjuntivitis, eritema indurado, gastroenteritis y colitis pseudomembranosa.

Es por ello que, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, la DIGEMID realiza las siguientes recomendaciones dirigidas a:



Profesionales de la Salud:

- Considerar el uso de paracetamol en caso de dolor y/o fiebre, en particular en el contexto de infecciones

comunes como amigdalitis, rinofaringitis, otitis media, tos, infección pulmonar, lesión de la piel o varicela.

- Prescribir y usar AINEs a la dosis efectiva más baja y por el tiempo más corto.

- Detener el tratamiento tan pronto como desaparezcan los síntomas.

- Evitar el uso de los AINEs señalados, en caso de varicela.

- No prolongar el tratamiento por más de 3 días en caso de fiebre.

- No prolongar el tratamiento por más de 5 días en caso de dolor.

Pacientes:

- No tome dos medicamentos AINEs al mismo tiempo.

- Antes de iniciar un tratamiento que incluya un AINE, consultar a su profesional de la salud sobre los

beneficios y los posibles riesgos de su uso. No se automedique.

Si tienes sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de productos

farmacéuticos se deben reportar al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (farmacovigilancia@minsa.gob.pe)



