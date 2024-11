Diciembre tendrá tres feriados y cinco días no laborables

El próximo mes tendrá tres feriados calendarios y cinco días no laborables. De esta manera, en diciembre, los ciudadanos podrán descansar, viajar o realizar actividades pendientes. Aquí te contamos cuáles son esas fechas y cuánto te deben pagar si es que debes trabajar en feriado.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS EN DICIEMBRE?

De acuerdo con lo establecido por ley, son los siguientes:

-Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

-Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

-Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES EN DICIEMBRE?

-Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

-Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

-Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

-Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

-Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Estas fechas han sido establecidas por Decreto Supremo 011-2024-PCM publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En el caso de un día no laborable para los trabajadores del sector público, este personal deberá compensar las horas de ausencia en las semanas siguientes, según lo indique su Oficina de Recursos Humanos. Estos trabajadores recibirán su remuneración habitual, sin ninguna sobretasa.

Las empresas privadas podrán acogerse a esta disposición, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, los que deberán establecer cómo recuperar las horas no laboradas. Si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR POR TRABAJAR EN UN FERIADO?

Según el Ministerio de Trabajo, en un día feriado, el trabajador debe descansar sin afectarse su remuneración. Si debe laborar, ya sea por su horario o las necesidades de la empresa, el empleador tiene dos opciones: otorgarle un descanso en otra fecha o pagarle el triple de su remuneración por el feriado trabajado.

