Diana Seminario: "El papa Francisco viene al Perú a reforzar nuestra fe"

Hoy, el máximo representante de la Iglesia católica en el mundo, el papa Francisco , arribará al Perú desde Chile para una visita histórica de tres días, en la que recorrerá las calles de Lima , Trujillo y Puerto Maldonado. El primer Sumo Pontífice latinoamericano llegará con un mensaje de unión en una coyuntura nacional difícil, en la que el diálogo y la convergencia parecen haberse perdido. Diana Seminario, vocera de la visita de Francisco, comenta detalles de esta significativa fecha.

¿Cuál es la importancia de la visita del Papa al Perú?

La importancia es que el Papa viene a traernos en estos momentos que vive el país un mensaje de unidad, de esperanza. La semana pasada, antes de viajar, se dirigió a Perú y a Chile y dijo que venía como mensajero de la alegría del Evangelio. También nos dijo una cosa bien bonita, que él nos conoce, que sabe de nuestros problemas y que nos acompaña. La visita de Francisco es bien importante porque él viene a traernos un mensaje esperanzador, viene a confirmarnos en nuestra fe. Pero, sobre todo, viene a unirnos, como lo dijo el cardenal Cipriani. Entonces, hoy, todos estamos con ese espíritu de unidad, poniendo entre paréntesis nuestras diferencias. Que la venida del Papa sirva para anteponer nuestras diferencias y centrarnos en su mensaje.

¿Por qué eligió el Perú?

Porque Dios es peruano. No, mentira (risas). Ha escogido Sudamérica porque el Papa es sudamericano y habla nuestro idioma. Además, en la visita que le hicieron los obispos del Perú en mayo del año pasado lo invitaron, y hace tiempo que él ya quería venir. Acuérdate de que en 2015 el Papa vino a Sudamérica, estuvo en Ecuador y Bolivia. No vino a Perú y todos se preguntaron por qué. Ahora, el Papa viene porque creo que somos un pueblo devoto, con una fe viva, y Francisco viene a reforzarnos en esa fe.

¿Y por qué visitar Lima, Trujillo y Puerto Maldonado?

Madre de Dios, porque es la zona donde se sufre mucho la tala y minería ilegal y Francisco tiene la preocupación del medio ambiente desde el punto de vista de la fe, de que nosotros estamos aquí y esta es una creación de Dios. El Papa ha escrito una encíclica que aborda estos temas. Además, porque en estos años de su pontificado se ha preocupado mucho por las personas, y la tala y minería ilegal generan trata de personas, abusos.

Y antes estará en el norte y en la capital.

Claro, está Trujillo, el norte, que ha sufrido hace un año las catástrofes de El Niño costero. Allí llegarán a verlo personas de Chiclayo, Tumbes, Piura, y ahí el Papa tendrá una reunión con el clero del norte. Y, por supuesto, Lima, la capital del Perú, y el Señor de los Milagros estará en el altar de Las Palmas en la misa que presidirá el Papa. Luego, irá a rezar ante el muro del Señor de los Milagros en la iglesia de Las Nazarenas. Esto es muy bonito y nos llena de ilusión porque el Señor de los Milagros es la máxima expresión de nuestra devoción. Año a año congrega una gran cantidad de fieles en sus procesiones.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dijo que el mensaje que traerá Francisco será de paz y diálogo. ¿Hay convencimiento de que eso generará su visita?

El Papa, con su sola presencia, genera alegría y esperanza, pero si te detienes a analizar el lema de la visita, este es “Unidos por la esperanza”. La unidad es muy importante en la coyuntura actual en la que nos encontramos. El 5 de agosto del año pasado, cuando el Papa nos envió su primer saludo al Perú, el cual fue grabado por el cardenal Juan Luis Cipriani, nos dijo: “Tengo muchas ganas de ir pero, mientras tanto, vayan trabajando en la unidad y en la esperanza”. Entonces, yo tengo la esperanza de que este viaje del Papa nos dejará un país más unido, donde nos podamos respetar más. Yo aguardo muy emocionada.

En las últimas semanas se produjeron en el Perú enfrentamientos entre los que respaldan la decisión de PPK de otorgar un indulto a Alberto Fujimori y los que no están de acuerdo. ¿La sociedad, dividida por esto, podría unirse con la visita del Papa?

Ahorita estamos en ‘modo Papa’, y cuando llegue el Papa hay que dejar que él brille con luz propia. Esos problemas coyunturales, de la política, no van a desaparecer, pero por lo menos el mensaje de Francisco nos va a dar otro ánimo. No te olvides que este es el Papa de la misericordia, del perdón. El Papa estableció el 2016 como el año de la misericordia. Eso hay que tenerlo muy presente.

Hubo algunos inconvenientes en Chile, y también en Perú, por la llegada del Sumo Pontífice. Protestaron por abusos cometidos por miembros de la Iglesia.

No hay protestas aquí contra la visita del Papa. En Chile sí he visto, pero en Perú no.

El martes, en Jesús María, se desplegó un cartel con el rostro de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, quien es acusado de cometer abusos sexuales en el Perú.

Pero un cartel no es una protesta. Yo, en el Perú, en este momento, no he percibido ninguna manifestación en contra de la visita del Papa. En Chile hubo situaciones aisladas, pero en el Perú no.

¿La visita del Papa ayudará a cerrar heridas de aquellos que fueron víctimas de abusos por parte de representantes de la Iglesia católica?

El Papa ha pedido perdón y dijo que ha sentido dolor. Esa es la posición de la Iglesia. Incluso en Chile, el Papa tuvo una reunión con personas víctimas de abusos de ciertos sacerdotes y religiosos. El Papa pidió perdón, ha llorado y les ha dado a las víctimas su consuelo de Padre. La posición de la Iglesia católica es de tolerancia cero a todo tipo de abuso. La Iglesia acoge a quienes son víctimas.

¿En Perú podría reunirse con las víctimas del Sodalicio?

Desconozco la agenda oficial, pero el Papa siempre es abierto, es el Papa del encuentro. Esperemos, con alegría y con paciencia, a ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos.

AUTOFICHA



- “Soy periodista graduada por la Universidad de Piura. Fui editora de la sección política en el diario El Comercio, donde actualmente tengo una columna que se publica cada semana. Defino mi posición como defensora de las libertades democráticas y la vigencia de los partidos políticos”.



- “Soy la encargada de prensa de la visita del papa Francisco a Lima, integrante de la Comisión de Recepción del Episcopado. Soy una defensora del derecho a la vida desde la concepción. Trabajar en la llegada del Papa a Lima ha significado una alegría y un honor para mí”.



- “Este es un trabajo de servicio a la Iglesia. Estoy muy agradecida por la confianza del padre Luis Gaspar y del cardenal Cipriani. Ha sido todo un aprendizaje constante y realmente un honor. Hubo alegrías y dificultades pero al final estamos viendo los resultados. Son más las alegrías, por supuesto”.