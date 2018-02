Día de San Valentín: Nueve mitos que se deben desterrar sobre el "amor romántico" [FOTOS]

Hoy se celebra el Día de San Valentín o el Día del Amor, y miles de parejas comparten el cariño que se tienen. Esta fecha también es una buena oportunidad para conocer cuáles son los mitos sobre el "amor romántico" que se deben desterrar de nuestra sociedad.

El amor muchas veces no nos deja ver la figura completa de las cosas o minimiza ciertas conductas que no son buenas para ninguna de las personas que conforman una pareja.

Constantes mensajes sobre dónde, qué y con quién está la pareja hasta el control total de lo que se pone en las redes sociales son pequeñas señales de actitudes que no son correctas en una relación.

A continuación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comparte los mitos que todos debemos desterrar o aprender a reconocer para darnos cuenta que no estamos en una relación saludable.

Si tu enamorado/a te cela y controla es porque te ama [FALSO]

- Los celos y el control no son expresión de amor. Si te aman te respetan y confían en ti. Debemos aprender a identificar a una persona violenta.



Los halagos y regalos solucionan los conflictos en el enamoramiento [FALSO]

- Los halagos y regalos no son una solución frente a una relación conflictiva. Los problemas y conflictos deben solucionarse comunicándonos con respeto entre ambas partes.

La forma de vestir de una chica nos indica si es una mujer fácil. [FALSO]

- Los celos, las llamadas constantes, las críticas a tu forma de vestir, la violación a tu privacidad y alejarte de tus familiares y amigos/as son signos de violencia.

Tu enamorado/a dejará de ser violento/a si te comportas bien y haces lo que dice [FALSO]

- Nunca la sumisión detiene la violencia. Una persona violenta tiene problemas para controlar la ira y tú no eres responsable de sus actos. Tiene que buscar ayuda especializada.

Los varones deben tomar la iniciativa en las relaciones sexuales. [FALSO]

- Hombres y mujeres pueden iniciar un acercamiento sexual y ambos tienen el derecho de escoger si acceder o no. El derecho de la persona a decir "no" es una alternativa y hay que respetarla.

Las mujeres tienen que ser vírgenes, los hombres deben tener experiencia sexual. [FALSO]

- La sexualidad es algo natural tanto para la mujer como para el hombre. La virginidad y la actividad sexual son alternativas para todas las personas, no son exclusividad de un solo sexo.

Si me deja me muero, él(ella) es mi media naranja [FALSO]

- Somos personas únicas. No nos falta nadie para ser completas. No somos la mitad de personas, por lo tanto no necesitamos de otros(as) para seguir adelante.

Encontré mi príncipe azul - princesa [FALSO]

- No existen príncipes azules, ese tipo de hombres perfectos sólo existen en los cuentos de hadas. Tampoco existen (no deberían existir) las princesas débiles, eres una persona con cualidades, fortalezas y también debilidades. No necesitas un príncipe que te rescate porque tienes tu propia vida.

Las relaciones sexuales fortalecen una relación [FALSO]

​- Tener relaciones sexuales con amor, seguridad, respeto y responsabilidad es un punto importante en una relación, pero no siempre indica que una relación marchará mucho mejor, ni es sinónimo de seguridad en la relación.