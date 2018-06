El Mes del Orgullo es sinónimo de celebración, diversidad e inclusión. Por ello, diversas empresas aprovechan la fecha para respaldar públicamente a la comunidad LGTBI y promover la igualdad de derechos.

Bruno Fernández de Córdova , integrante de la organización Más Igualdad , resaltó la importancia de que marcas importantes se sumen a estas campañas que promuevan la igualdad.



"Las empresas deben ser conscientes que una parte de sus consumidores forma parte de la comunidad LGTBI y que al sumarse a campañas a favor del orgullo, reconocen la situación de violencia y discriminación en la que vivimos miles de personas. Ver cómo una marca, que siempre has consumido, se suma a tu lucha, genera un importante respaldo para la persona e identificación con esa marca ", señaló a Perú21 .

Por otro lado, para el activista, estos mensajes además tienen o deberían tener un doble público: por un lado los clientes y por otro sus trabajadores, quienes también deben ser respetados en su diversidad.

"Es importante que las empresas no solo hagan campañas, sino generen políticas de cambio. A veces no son conscientes que una normativa interna puede tener un importante impacto a nivel de todo el país, como el pago de los seguros de salud a parejas del mismo sexo de trabajadores o el reconocimiento del género conforme con la autoidentificación al interno de la organización. Estas medidas mostrarían al Estado que dichas leyes son indispensables para la vida de las personas LGTBIQ", refiere.

El Perú está cambiando y eso —según el especialista— se refleja en que ninguna marca se le ocurriría enviar mensajes de odio hacia la comunidad o sumarse a campañas para su no reconocimiento.

"Nunca se ha visto eso y es porque se sabe que es una posición incorrecta y generaría una gran pérdida de clientes y reputación. Así que hasta comercialmente es beneficioso que se realicen este tipo de campañas. Ojalá muchas más marcas se sumen este y los siguientes años" , manifestó.

Estas son algunas marcas que, incluso antes del día central, ya se sumaron a la celebración:

1. Scotiabank

​La empresa apuesta abiertamente por el respeto a las diversidades. La entidad bancaria ha iniciado una campaña bajo el lema "La inclusión nos hace más fuertes" y el hashtag #ScotiabankProud. El logo oficial también ha sido intervenido con los colores del arcoíris y en sus redes sociales se ha iniciado una campaña de respaldo a la comunidad LGTBI. Recientemente, Scotiabank inauguró la iluminación de su torre en San Isidro por conmemoración al Mes del Orgullo.

Esta empresa es parte de la red 'Pride Connection', en donde diversas entidades se comprometen crear ambientes de trabajo inclusivos y que cumplan con las Normas de Conducta de la ONU.

(Difusión) (Difusión)

2. Uber

La empresa de transporte privado se suma a esta iniciativa con descuentos y respaldando la diversidad. Por cada uno de los viajes realizados entre las 7.00 a.m del 28 de junio (día central del Orgullo) y las 11.00 p.m. del 30 de junio, realizarán una donación a 'It Gets Better Perú', una asociación que brinda apoyo gratuito a la juventud LGBTI.

Esto, siempre y cuando se emplee la vista especial 'Pride' / 'Orgullo' . La empresa se ha comprometido a realizar un donativo de S/10 mil.

(Difusión) (Difusión)

3. Laboratoria

La empresa social Laboratoria, que forma a mujeres para convertirlas en programadoras web, también se ha sumado a la causa LGTBI por el Mes del Orgullo agregando a su logotipo los colores del arcoíris.

(Laboratoria) (Laboratoria)

4. Natura Perú

La empresa de productos de belleza y cuidado personal envió un contundente mensaje a favor de la diversidad a sus seguidores a través de sus redes sociales.

"Suéltate, vive a tu manera, irradia tu esencia y libera tu verdad. ¡Siéntete orgullos@ de ser tu mism@, ¡Porque no hay belleza más linda que la de ser quien tú quieres! #DiaDelOrgullo", compartió.

(Natura Perú) (Natura Perú)

5. Banco de Crédito del Perú

El Banco de Crédito del Perú también se suma a la causa a través de un video donde hace un llamado a seguir respetándonos y a valorar las diferencias en lugar de condenarlas.

En el clip se observa la torre principal del edificio de la entidad bancaria encenderse con luces que forman la bandera LGTBI.

"Hoy encendemos nuestras luces para contagiar a todos de un sentimiento de igualdad y respeto. Sigamos trabajando por un Perú en el que respetamos y valoramos a todos por igual. Estamos contigo, estamos con todos. #Orgullososdeestarcontigo", se lee en la publicación.

Hoy encendemos nuestras luces para contagiar a todos de un sentimiento de igualdad y respeto. Sigamos trabajando por un Perú en el que respetamos y valoramos a todos por igual. Estamos contigo, estamos con todos. #Orgullososdeestarcontigo pic.twitter.com/eknFfbbTFi — Banco de Crédito BCP (@BCPComunica) 28 de junio de 2018

6. Civa

La empresa de transporte interprovincial, conocida por implementar buses que promueven la igualdad, utilizó su cuenta de Facebook para sumarse al Día del Orgullo .

"Y es que cuando dos personas están juntas, no importa de dónde vienen o quiénes son, sino cuánto respeto se tienen", se lee en el video que utiliza para saludar a la comunidad LGTBI en su día.