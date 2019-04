Día del Niño Peruano: Las expectativas de los menores en esta fecha

El segundo domingo de abril de cada año se celebra el Día del Niño Peruano , según precisa la Ley 27666, promulgada en el 2002. Esta fecha se diferencia del Día Internacional del Niño que, según estableció la Organización de Naciones Unidas (ONU) , se conmemora todos los 20 de noviembre.



La norma 27666 también señala que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe presentar un informe anual ante el Congreso de la República sobre los lineamientos y metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), garantizando la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país. Harían lo propio, los presidentes regionales ante el Consejo Regional y los alcaldes ante el Consejo Municipal.

Pero ¿por qué existen dos fechas distintas para celebrar básicamente lo mismo? Nos lo explican los mismos protagonistas.

“No todos los niños de todas las partes del mundo tienen la misma cultura. El niño peruano presenta distintos rasgos físicos, psicológicos y formas de expresarse. No todos los niños piensan igual. Un niño de asiático comparado con un niño de aquí no tiene los mismos gustos. De pronto son más amigables y tienen otras costumbres”, afirmó Natalia, de La Libertad, quien es parte de la Alianza Nacional de Líderes de Transformación (ANALIT) y nominada para postular al Foro Global del Child Right Now en New York.

“Es importante celebrar el Día del Niño Peruano porque así recordamos que la crianza debe tener un trato de ternura y de comprensión a base de diálogos y métodos didácticos donde el niño pueda aprender. Estoy totalmente convencida que la violencia los lleva al fracaso, incluso, se pueden convertir en chicos que practican el bullying”, agregó.

Asimismo, resaltaron la gran variedad y mezcla de culturas que existe dentro de nuestro país, lo cual nos hace únicos en el mundo. “Nosotros tenemos interculturalidad. Algo que nos representa y nos enorgullece muchísimo es que el Perú es como si fuera un propio mundo. Es algo maravilloso, estamos llenos de cultura. Además, cuando celebramos esta fecha, fomentamos a pensar y a tomar acción para erradicar la violencia infantil”, comentó Paola, de Cusco, quien también integra ANALIT.

“Es para recordar especialmente a nosotros, los niños peruanos. Si vamos a recordar a todos los niños del mundo, los metemos a todos en un mismo saco. En cambio, al celebrar el Día del Niño Peruano vamos a festejarlos con mayor facilidad porque vamos a tener en cuenta sus idiomas y costumbres”, agregó Alexis, de Ayacucho.

¿Qué se hace durante esta celebración?

Diferentes organizaciones educativas y orientadas a la protección de los niños se hacen presente con la finalidad de orientar y educar a la ciudadanía sobre la problemática que hoy en día aquejan los niños peruanos, haciendo que los adultos puedan tomar conciencia sobre la importancia que se brinda a cada menor dentro y fuera de casa.

Sin embargo, la labor de World Vision en favor de la niñez es constante a lo largo del año. Por ejemplo, el viernes 11 de abril se llevaron a cabo las Ferias de la Ternura en el centro comercial Plaza Norte, en Independencia. En ellas, padres de familia e hijos disfrutaron de actividades lúdicas, como cuenta cuentos, el reto del abrazo, pintar y colorear. Estas jornadas también se efectuaron en Trujillo en el Mall Plaza, durante el último febrero.