El conmovedor video de Noemí Castrillón, la mamá de Luis Advíncula

Una luchadora. Noemí Castrillón, mamá de Luis Advíncula, contó detalles sobre su vida y sobre lo duro que fue sacar adelante al querido futbolista peruano.



En el corto documental se detalla parte de la vida de Castrillón, quien como muchas peruanas ha trabajado arduamente para asegurarse de que su hijo no pase carencias y crezca en un ambiente alegre y positivo, a pesar de enfrentarse a circunstancias difíciles.

“Toda la vida he trabajado, he ido a casas a limpiar, a cocinar para mi hijo", contó Noemí, mientras Luis relata: “Uno de niño, en su inmadurez, muchas veces reclama la ausencia de su madre. Ahora, que soy un adulto entiendo que muchas veces ella no pudo estar ahí porque tenía que trabajar para que no me faltase nada”.



Asimismo, presenta un lado diferente de Luis Advíncula: tranquilo y reflexivo. El futbolista cuenta sobre lo agradecido que está con su mamá por todo lo que le ha dado en la vida. “Mi mamá es el pilar de todo, si ella está contenta, para mí todo está bien”, declara Advíncula en el video.



También se dio a conocer detalles de su hermosa y muy cercana relación, pues no solo se parecen físicamente, sino también en la alegría con la cual ven la vida y la cual transmiten, en sus risas, bailes y bromas. "Es alegría que siempre tuve, una mujer (su mamá) muy alegre, muy querendona, muy cariñosa", dijo el futbolista.



En el relato de observa la complicidad entre ellos y nos demuestra cómo la alegría de una mamá, es la alegría de sus hijos. "Nos reímos, nos abrazamos, nos besamos como mamá e hijo" contó Castrillón.

El documental 'Criando a un Atleta' es parte de la campaña Mundial de P&G llamada '#GraciasMamá, la cual busca reconocer y agradecer a las madres. Comenzó en 2012 con el cortometraje 'El Mejor Trabajo', que celebraba el papel que desempeñan las mamás al criar tanto a atletas olímpicos como a hijos increíbles.

