En medio de la celebración de por el Día Internacional del Jaguar, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescató a dos crías de jaguar que se encontraban privados de su libertad en un vivienda en el anexo Alto Chincarmas, del distrito de Peroné en Junín. Los colaboradores de Serfor fueron alertados por una llamada anónima.

Los cachorros, de apenas dos semanas de nacidos, fueron encontrados en mal estado, deshidratados y con señales de no haber sido alimentados. Ambos se encontraban al cuidado de una mujer que aseguró que las crías fueron dejadas en el hogar por su hijo, Samuel Pampañaupa, quien viene siendo investigado por atentar contra la fauna silvestre.

El Serfor trasladó a los otorongos al zoológico ‘La Inmaculada’ de Lima, donde los cuidadores se enfocan en restablecer su salud.

Jessica Gálvez-Durand Besnard, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio y de Fauna Silvestre del Serfor, señaló que los felinos están siendo alimentados con leche especial.

Gálvez Durand dio los motivos para mantener a los animales en el zoológico. “Por si solos no pueden sobrevivir, son muy pequeños, no tienen ni dientes, y al no tener a su madre biológica deben estar al cuidado humano para tener una oportunidad de vivir”, afirmó.

Día Internacional del Jaguar (Foto: Getty)

CAZA FURTIVA

Según el Serfor, la caza de animales es la actividad frecuente en las zonas rurales y cada vez incrementa más. Los traficantes muchas veces matan a las madres para vender sus dientes y otras partes que son muy cotizadas internacionalmente.

En el Día Internacional del Jaguar (29 de noviembre), el Serfor enfatizó que dicha especie figura entre los animales mas amenazados de fauna silvestre por lo que se encuentra protegida por el Estado.

El Código Penal constituye un delito el adquirir, vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar productos o especímenes de especies de fauna silvestre, sin tener autorización o certificado válido, caso contrario se dará efectuará la pena privativa de la libertar entre tres y cinco años.