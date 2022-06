Día del Padre: Conoce cómo ser más eficiente en el trabajo y en el hogar con estos tres consejos

En estos tiempos, la paternidad y el trabajo se han convertido en una tarea de dos, donde el rol de padre en la casa es tan importante como el de madre; sin embargo, aún no se rompe completamente el estigma del hombre como proveedor del hogar.

Según un estudio del Programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, durante el confinamiento el rol de acompañar en las clases virtuales de los hijos ha recaído 5 veces más en las madres que los padres. Para revertir esta cifra e involucrar más a los padres en el rol del hogar, Freddy Abanto, padre de familia y Subgerente de Proyectos e Infraestructura de Celepsa, nos comparte 3 consejos que él aplica para equiparar la vida laboral con las tareas de la casa:

Cada labor tiene su espacio y tiempo: Empieza por diferenciar lo importante de lo urgente para encontrar la forma de distribuir tu tiempo en ambos ámbitos, de esa manera no llevarás el trabajo a casa ni asuntos del hogar a tu centro de labores. Calendarizar tu día desde que empieza será de mucha ayuda para repartir las actividades pendientes. Estos horarios deben ser flexibles, porque en ambos aspectos pueden ocurrir emergencias que necesitan de tu apoyo.

Crear nuevos hábitos: Crea dinámicas de organización más efectivas que eviten que caigas en la rutina, lo que ayudará a que tengas nuevos hábitos. Este método reforzará un cambio de actitud tanto en el trabajo como en la casa, haciéndolo más entretenido y efectivo. La idea es que vayas asumiendo diferentes retos que te llevarán a cumplir las metas semanales, mensuales o anuales tanto en el hogar como en tu centro de labores.

No lleves los problemas del trabajo a casa ni viceversa: Es normal tener algunas dificultades en el trabajo o el hogar; no obstante, lo que no es recomendable es resolver los temas laborales en el hogar ni viceversa. Siempre hay contratiempos que ocurren fuera del horario laboral y en esos casos lo sugerido es priorizar si es urgente resolverlo en ese momento o puede esperar. Entender este punto te permitirá tener mejores relaciones profesionales y personales con tus colegas y familia, respectivamente.

“A muchos padres les resulta difícil equilibrar el trabajo y la vida familiar; sin embargo, es fundamental encontrar ese balance. Esto evitará que en el trabajo se pierdan aspectos importantes de la vida familiar o viceversa. Se debe tener un pensamiento creativo para ordenar estos pilares de vida, pero sobre todo, querer acabar con algunos estereotipos del pasado. El modelo de familia ha cambiado y es momento de tomar acción al respecto”, comentó el Subgerente de Proyectos e Infraestructura de Celepsa.

