Como todos los años, en junio se conmemora el inicio de la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ que, en el Perú, muchas veces no pueden acceder a beneficios laborales debido a que sus parejas no son reconocidas ante la ley. A esta realidad se le suman cifras alarmantes que señalan que tres de cada 10 peruanos aseguran que no contratarían a una persona homosexual y cuatro de cada 10 no mantendrían vínculo laboral con una persona trans, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos de IPSOS (2020).

Sin embargo, son cada vez más empresas las que, por iniciativa propia, empiezan a ofrecer beneficios y oportunidades a sus colaboradores LGBTIQ+.

A continuación, conoce qué hace el sector privado para promover equidad en sus colaboradores y colaboradores LGBTIQ+:

Real Plaza: Desde hace algunos años, Real Plaza ha mantenido un apoyo constante a la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ y cuenta con una política de diversidad e inclusión que promueve, a través de diferentes acciones que viven durante todo el año, la igualdad de oportunidades para todos y todas. Como parte de estas acciones se encuentran el plan de salud EPS para las parejas de la comunidad que deseen afiliarse, días libres por matrimonio y licencia por adopción de hijos(as). Asimismo, Real Plaza también ha establecido lineamientos para mantener una comunicación que visibilice la diversidad, por lo que implementaron el uso del nombre social para que los(as) colaboradores(as) que lo requieran puedan utilizar el nombre con el cuál se sientan más identificados(as). Por otro lado, ha lanzado la campaña El Closet Laboral , invitando a más empresas a sumarse a esta iniciativa para seguir promoviendo que las personas puedan sentirse libres y seguras de mostrarse tal cual son, tanto en su vida profesional como personal.

Desde hace algunos años, Real Plaza ha mantenido un apoyo constante a la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ y cuenta con una política de diversidad e inclusión que promueve, a través de diferentes acciones que viven durante todo el año, la igualdad de oportunidades para todos y todas. Como parte de estas acciones se encuentran el plan de salud EPS para las parejas de la comunidad que deseen afiliarse, días libres por matrimonio y licencia por adopción de hijos(as). Asimismo, Real Plaza también ha establecido lineamientos para mantener una comunicación que visibilice la diversidad, por lo que implementaron el uso del nombre social para que los(as) colaboradores(as) que lo requieran puedan utilizar el nombre con el cuál se sientan más identificados(as). Por otro lado, ha lanzado la campaña , invitando a más empresas a sumarse a esta iniciativa para seguir promoviendo que las personas puedan sentirse libres y seguras de mostrarse tal cual son, tanto en su vida profesional como personal. Entel: La empresa de telecomunicaciones siempre se ha caracterizado por buscar la inclusión y la equidad como pilares de su propósito como marca y, además de capacitar a sus ejecutivos de atención al cliente en lengua de señas peruanas, desde hace unos meses extendió la cobertura de su seguro de salud EPS a las parejas del mismo sexo de sus colaboradores y colaboradoras que deseen afiliarlas. Asimismo, Entel considera que es fundamental promover el respeto, valorar la diversidad y respetar el amor en todas sus formas, por lo que implementan políticas internas que vayan en esa línea, como la creación de un Comité de diversidad y la instauración de lineamientos que incluyen un manual de lenguaje inclusivo.

La empresa de telecomunicaciones siempre se ha caracterizado por buscar la inclusión y la equidad como pilares de su propósito como marca y, además de capacitar a sus ejecutivos de atención al cliente en lengua de señas peruanas, desde hace unos meses extendió la cobertura de su seguro de salud EPS a las parejas del mismo sexo de sus colaboradores y colaboradoras que deseen afiliarlas. Asimismo, Entel considera que es fundamental promover el respeto, valorar la diversidad y respetar el amor en todas sus formas, por lo que implementan políticas internas que vayan en esa línea, como la creación de un Comité de diversidad y la instauración de lineamientos que incluyen un manual de lenguaje inclusivo. Interbank: Además de contar con un Comité y una Política de Diversidad, Equidad e Inclusión para promover la igualdad de oportunidades e incentivar la diversidad, brinda los siguientes beneficios para sus colaboradores: en alianza con la ONG Presente, forma parte de la primera generación de la Red de Talento LGBTIQ+, que les permite a colaboradores acceder a capacitaciones y mentorías. Asimismo, los colaboradores con pareja del mismo sexo pueden afiliarla a un plan de salud desde su primer día de trabajo. Además, cualquier acto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género puede ser denunciado a través del Canal Ético del banco. También, los colaboradores y colaboradoras de la comunidad Trans pueden señalar el nombre social que prefieren consignar en su fotocheck. Adicionalmente, Interbank también tiene a disposición su producto “Hipotecario Dúo”, que permite que cualquier pareja acceda al financiamiento de su casa propia, compartiendo la deuda de manera solidaria, según los porcentajes establecidos por los interesados.

MIRA ESTE VIDEO: