“Celebrar el Día Nacional de Café Peruano es valorar la importancia de este cultivo para el país. Estamos hablando de un cultivo que tiene más de 420 mil hectáreas sembradas, generador de divisas y de empleo en las zonas rurales nuestro país”, sostiene el Dr. Alberto Julca, docente e investigador en cultivos tropicales de la Facultad de Agronomía de la UNALM.

Según el Ministerio de Agricultura, la producción del café es responsabilidad de más de 200 mil productores. Además, está instalado en 450 distritos a lo largo de la llamada “ceja de selva” y casi siempre bajo sombra lo que permite mantener las fuentes de agua, el paisaje y la biodiversidad. “Por eso se dice que el café en el Perú, tiene importancia social, económica y ambiental. Pero este día también debe ser motivo de análisis y reflexión, sobre las múltiples tareas y retos que el sector cafetalero peruano debe emprender para hacerlo más competitivo, de tal manera que permita ayudar a que los productores a que tengan una mejor calidad de vida”, señala el científico molinero.

LOS RETOS DEL CAFÉ PERUANO

El doctor Alberto Julca manifiesta que los retos del sector cafetero están dentro y fuera de las fincas. Enfatiza que si bien el café peruano ha ganado varios premios en EE.UU. y Europa; eso no debe llevarnos a creer que el campo cafetalero está bien. Señala que la mayor parte de nuestros productores tiene rendimientos menores al promedio nacional y la calidad no es una característica común de todos los cafetales peruanos.

“Dentro de la finca tiene que ver con mejorar la tecnología en nuevas variedades, control de plagas, programas de fertilización, mejoras en el proceso de beneficio. Todo ello para aumentar la cantidad y calidad del café peruano. Fuera de la finca, debemos trabajar para mejorar la infraestructura y servicios como carreteras, centros de beneficio, servicios financieros, educación, salud y otros; de la tal forma que permita al sector ganar competitividad. La suma de todo esto, debe ayudar a que los productores de café de nuestro país, produzcan más y mejor café, a precios competitivos, que les permita aspirar a lograr una mejor calidad de vida” resaltó el doctor Julca.

El especialista en cultivos tropicales, destaca que, desde hace años, la UNALM estudia e investiga sobre este cultivo. “Por ejemplo, La Agraria ha introducido variedades de café desde Brasil, y ha evaluado su comportamiento en la selva central, como la variedad Obatá IAC 166920. También ha realizado algunos estudios sobre la incidencia de la enfermedad de la ‘roya del café’ en las diferentes variedades cultivadas en la selva central”.

Asimismo, el especialista detalla que recientemente se ha publicado el resumen del estudio realizado sobre las razas de roya presentes en el Perú, trabajo que se elaboró de manera conjunta con el Instituto Internacional de Roya del Café de la Universidad de Lisboa (Portugal) y que fue presentado por científicos portugueses en la 29a Conference of Association for the Science and Information on Coffee, realizada este año en París (Francia).

De igual manera, es importante señalar que, en el Fundo La Génova del distrito de San Ramón, Junín, del Instituto Regional de Desarrollo de la Selva (IRD-Selva) de propiedad de la UNALM, se ha instalado un banco de germoplasma de café. En estas instalaciones se realizan trabajos de caracterización de variedades, además de otros ensayos que ejecutan los alumnos como parte de su desarrollo profesional y aporte al país.

PROYECTOS DE LA UNALM

El doctor Julca informó los proyectos ejecutados que muestran el trabajo que realiza la Universidad Nacional Agraria La Molina en diversas partes del Perú, pero de manera especial en la selva central. Se destaca los siguientes: Comportamiento de las variedades frente a la roya del café (Hemileia vastatrix) en condiciones peruanas; florística y ecología de las especies arvenses asociadas al cultivo de café en la selva central del Perú; estudio de la variabilidad genética del café y establecimiento de un banco de germoplasma en la selva peruana; selección de fuentes naturales para la fertilización del café en el marco de una agricultura orgánica; efecto de la sombra sobre el café var. Catimor en Villa Rica de Cerro Pasco, entre muchos otros.

La UNALM, a través del Grupo de Investigación Agricultura y Desarrollo Sustentable en el Trópico Peruano, integrado por el Dr. Alberto Julca, Dr. Ricardo Borjas, la Dra. Viviana Castro y el Mg. Sc. Leonel Alvarado; colaboran con los productores del sector cafetalero investigando y publicado los resultados de sus diferentes estudios que van desde caracterización y sustentabilidad de fincas productoras de café, comportamiento de variedades, malezas, identificación de enfermedades, crecimiento y calidad de plántulas de café, indicadores de evaluación, rendimiento industrial, sustentabilidad ambiental, entre otros.

“Prácticamente, todos los proyectos de investigación ejecutados por la UNALM, han sido realizados en alianza con organizaciones productoras de café. De manera especial la Central de Café y Cacao del Perú, una organización con sede en Lima; pero que reúne a 12 cooperativas agrarias cafetaleras que operan en diversas zonas cafetaleras de nuestro país”, destacó el experto.





