El Día de la Mujer siempre ha sido una conmemoración a la lucha de la igualdad, los derechos sociales, políticos, y económicos de las mujeres. Tatiana Espinosa, en un mundo de oportunidades limitadas, supo salir adelante luchando por sus ideales y protegiendo grandes árboles milenarios en peligro de la tala ilegal y diversas actividades extractivas.

Tatiana es Ingeniera en ciencias Forestales graduada de la Universidad Agraria La Molina. Siguió una maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad en Costa Rica con énfasis en Socioeconomía Ambiental y Cambio Climático y, posterior a eso, regresó a Madre de Dios, donde venía laborando. En el 2010, Tatiana inicia con la creación de ARBIO Perú , en donde trabaja protegiendo 916 hectáreas de bosque primario en la cuenca del río Las Piedras, provincia de Tambopata. Estos ecosistemas albergan una gran diversidad biológica reconocida a nivel mundial. A esta iniciativa se suman sus hermanas Rocío y Gianella Espinosa.

Dentro de las investigaciones que Tatiana realizó, se encuentran los estudios sobre la especie conocida en Perú con el nombre de shihuahuaco (Dipteryx ferrea), árbol cuya longevidad estimada en los individuos más grandes puede llegar a más de los 1000 años. Junto con el shihuahuaco, en el bosque se protegen más de 300 especies arbóreas, 50 de ellas con valor comercial maderable. Estos árboles se encuentran custodiados para evitar que sean explotados por la actividad ilegal, la cual se encuentra en incremento en la Amazonía peruana.

Tatiana Espinosa es capacitadora y vicepresidente de la Red Internacional de Forestería Análoga – RIFA, organización con la que se promueve la restauración imitando el bosque natural de manera productiva, participando en proyectos y capacitaciones a nivel de América Latina y el Caribe. Así, en los últimos años, Tatiana ha capacitado a decenas de mujeres de Centroamérica, Bolivia y Paraguay para que lideren iniciativas locales de forestería análoga en sus países.

Por su parte, Tatiana ha recibido varios reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se pueden resaltar el premio “Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award”, otorgado en Nepal por la International Union for Conservation of Nature (IUCN); el premio ‘Calor Ponce del Prado’, en la categoría Artífice de la Conservación; y el “Orden al Mérito”, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Actualmente, Tatiana y el equipo de ARBIO vienen trabajando en un proyecto internacional para la conservación de grandes árboles amazónicos. Junto al apoyo de Giant Trees Foundation y con el financiamiento de la Región Autónoma de Friuli Venezia Giulia (Italia), se tiene el objetivo de construir un Centro de estudios en el bosque para la conservación de la biodiversidad y la capacitación de guardabosques.

