Por el Día de la Mujer, la Liga Contra el Cáncer lanza la iniciativa ‘Con Salud Yo Puedo’, una campaña de empoderamiento femenino que tiene por objetivo motivar a las mujeres a cuidar su salud e incentivarlas a realizarse un chequeo de cáncer una vez al año.

A nivel nacional, solo el 40% de mujeres entre 40 a 59 años se realizaron algún chequeo de cáncer, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2016.

Entre los los principales factores por los que no se realizan estos despistajes son: 40% desconoce la gravedad de la enfermedad, 25% tiene pareja machista, 15% teme a un diagnostico desfavorable, 15% vergüenza al ser examinada y 5% ha sido víctima de violencia física.

Presentación de la campaña 'Con Salud Yo Puedo'

Con el apoyo de RIMAC Seguros y Nosotras, la campaña ‘Con Salud Yo Puedo’ busca demostrar que las mujeres son fuertes y pueden cumplir cualquier meta que se tracen, siempre y cuando tengan a la salud de su parte a través de la prevención.

Como parte de las actividades de ‘Con Salud Yo Puedo’, la Liga Contra el Cáncer realizará durante el mes de marzo, una campaña de despistajes de cáncer de cuello uterino, mama, piel, ganglios y tiroides, por una donación de S/. 35.00 en sus 3 Centros de Prevención y Detección ubicados Pueblo Libre, Lima y Surquillo, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de manera gratuita en zonas menos favorecidas.

La campaña se realizará de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am. Para agendar las citas podrán realizarse a través de la página web www.consaludyopuedo.com