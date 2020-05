Aceptaron el desafío de convertirse en madres y hoy, durante el aislamiento social obligatorio, enfocan todo su esfuerzo en entregarse a tiempo completo a sus niños. Parece complicado, pero ya han superado obstáculos más difíciles y han salido victoriosas.

Lo sé porque conozco personalmente a Brenda Rojas Alzamora (28), Catherine Delgado Remotti (34), Kelly Tello Lizárraga (28) y Lorena Lock Niño de Guzmán (25), las cuatro jóvenes mamás que en el Día de la Madre abren su corazón a los lectores de Perú21.

Los relatos de estas mujeres jóvenes, divertidas, auténticas e inteligentes, no son pura felicidad. Son mamás, pero sobre todo seres humanos: luchan día a día contra sus defectos, se cuestionan y como todos, tienen momentos de debilidad.

Ha sido gracias a las circunstancias de la vida y a la maternidad que ellas descubrieron el potencial de su fortaleza. Después de oírlas, probablemente pienses en tu propia mamá, y te sea sencillo ponerte en sus zapatos e imaginarla joven, inexperta y con ganas de darlo todo con tal de verte sonreír.

Si eres mamá primeriza, escuchándolas aprenderás de sus experiencias.

Brenda Rojas Alzamora, 28 años: mamá de Nicolás y Sebastián.

“Lo primero que se me vino a la cabeza es que no estaba preparada para traer una bebé al mundo. Yo, a mis 27 años, seguía siendo la bebé de la familia, y contarles que la bebé iba a tener otra bebé... me daba miedo cómo iban a reaccionar”.

Brenda Rojas, mamá de Aitana Valentina

“Mi hija es mi razón de ser. Cuando eres mamá dejas de pensar en lo grande que es el mundo porque ves tu mundo ahí, en frente tuyo, en tus brazos, cada día, cada noche, todos los días”.

Catherine Delgado Remotti, 34 años: mamá de Nicolás y Sebastián

“Es cierto que no vas a tener tiempo para ti, ni si quiera para estar en el baño. Ni en las noches, porque tu sueño se pone muy ligero (...). Con la pandemia nuestras vidas cambiaron, porque siempre salíamos al parque o al centro comercial, ahora nos toca distraerlos en casa. Su papá es el que baila con ellos y yo soy la que canto”.

Catherine Delgado Remotti: dentista y mamá de Nicolás y Sebastián

“Antes estaba en mi etapa profesional, que amaba. Esa etapa ya volverá en algún momento. Ser odontóloga nadie me lo podrá quitar y ahora me toca ser mamá. Ellos serán bebés solo una vez y he decidido no perderme ninguna de sus ocurrencias y locuras. Eso alegra mi vida”.

Kelly Tello Lizárraga, 28 años: mamá de Santiago.

“Apenas nació Santiago a la semana siguiente estaba dando mis últimos exámenes finales de la universidad. Me sentía un poco perdida, tenía temor. Muchas personas hablaban y decían: ‘Ok, se fregó la vida, es muy joven, no podrá estudiar, no podrá terminar de ganar experiencia’".

Kelly Tello, mamá de Santiago

“Mi vida ahora se rige en que Santiago esté feliz y en que aprenda a ser feliz. No a que tenga todo, a que abra la boca y que algo llegue. Sino a que aprenda a ver cómo con cosas tan pequeñas uno puede construir grandes momentos. Eso es algo que siempre pienso cuando lo veo dibujando en una hoja de papel o hablando de superhéroes”.

Lorena Lock Niño de Guzmán, 25 años: mamá de Rogelio

“Ha sido, es un desafío, un reto. Ha puesto a prueba mi paciencia, mi tolerancia y mi vida en general. Cuando tuve a mi hijo en mis brazos no sabía lo que estaba sintiendo y realmente me culpaba por eso, porque no estaba siendo parte del protocolo".

Lorena Lock Niño de Guzmán: artista y mamá de Rogelio Ismael

“Estoy admirada de un ser que desconoce y conoce todo al mismo tiempo y que no se da cuenta de cuánto amor está transmitiendo. Me encanta ver a mi hijo, lo adoro. Me encanta que haya llegado con él hasta aquí y que seamos compañeros de vida. Es imposible no amarlo”.

