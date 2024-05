El Día de la Madre, una fecha reverenciada en todos los rincones del mundo, es mucho más que una celebración; es un tributo al amor incondicional y al sacrificio de aquellas mujeres que nos dieron la vida. Pero, ¿cuál es el origen de esta emotiva festividad y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo en Perú?

Desde regalos cuidadosamente seleccionados hasta salidas especiales, paseos en familia y la tradicional entrega de rosas, las manifestaciones de amor son infinitas para conmemorar esta fecha tan especial. Pero más allá de las muestras tangibles de afecto, el Día de la Madre tiene sus raíces en un movimiento que buscaba el reconocimiento y homenaje a las madres en todo el mundo.





Origen del Día de la Madre

El Día de la Madre, una celebración que ha tocado los corazones de millones alrededor del mundo, tiene sus raíces en el amor y el tributo a una mujer extraordinaria: Ann Reeves Jarvis. Este segundo domingo de mayo, en honor a esta estadounidense, se reconoce la labor y el amor de todas las madres, un legado que trasciende fronteras y culturas.

Ann Reeves Jarvis, una activista social comprometida, falleció el 9 de mayo de 1905, dejando un impacto imborrable en quienes la conocieron. Su hija, Anna Jarvis, conmovida por el sacrificio y la dedicación de su madre, inició un movimiento para instituir el Día de la Madre en Estados Unidos. Escogiendo el segundo domingo de mayo, la fecha más cercana al aniversario de la muerte de Ann Reeves Jarvis, Anna deseaba ofrecer a los hijos una oportunidad para honrar a sus madres.

Fue Anna Jarvis quien celebró el primer Día de la Madre en 1907, como un homenaje a su amada madre. Su dedicación y persistencia la llevaron a iniciar una lucha incansable, enviando cartas a todos los gobernadores del país. Finalmente, en 1914, su esfuerzo dio frutos cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Jarvis como fiesta nacional.

Sin embargo, el camino de Anna Jarvis no estuvo exento de conflictos. Años después de lograr su cometido, cuando la festividad se había extendido a otros países, Jarvis expresó su pesar por el rumbo comercial que había tomado la fecha. En 1923, en una declaración a un reportero, manifestó su arrepentimiento y su deseo de que el día fuera sagrado, no consumista. A pesar de sus esfuerzos por boicotear la comercialización de la fecha, esta vez su lucha no tuvo éxito.





¿Cuándo se celebró por primera vez el Día de la Madre en Perú?

La celebración del Día de la Madre en Perú tiene sus raíces en un momento histórico y una iniciativa que nació en el corazón de la juventud peruana durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Fue en aquel entonces, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se congregó en el centro ‘Ariel’ y decidió que era hora de instituir esta emotiva celebración en territorio nacional.

Lo que comenzó como una idea entre jóvenes, poco a poco ganó el apoyo del público en general. Finalmente, el parlamento peruano dio su visto bueno a la medida mediante la Resolución Suprema N.º 677, emitida el 12 de abril de 1924. Así nació el Día de la Madre en Perú, en donde se determinó que el segundo domingo de mayo se conmemoraría esta festividad.

La confirmación de esta nueva efeméride en el calendario nacional marcó un momento emotivo y memorable para el país. Los colegios organizaron actividades especiales, incluyendo ceremonias en honor a las madres, destacando la importancia y el significado de esta figura fundamental en la sociedad.

Uno de los momentos más destacados de aquella primera celebración tuvo lugar en el Parque de la Exposición, donde la filántropa Juana Alarco de Dammert fue honrada en un acto encabezado por el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Manuel Vicente Villarán. La presencia de esta figura emblemática en la educación nacional añadió un toque especial a la festividad, que también contó con la participación de niños huérfanos, quienes expresaron su cariño y gratitud hacia ella.

A lo largo de los años, esta fecha se ha vuelto cada vez más especial y significativa, sirviendo como ocasión para que las diversas autoridades del país rindan un merecido homenaje a todas las madres peruanas en todas sus facetas.

Un ejemplo concreto de este reconocimiento tuvo lugar en 1967, cuando el entonces presidente peruano Fernando Belaúnde Terry otorgó el título de “Madre Campesina 1967″ a una mujer de Huancayo, en un gesto que destacó la labor y el sacrificio de las madres en el ámbito rural.

Así, el Día de la Madre en Perú trasciende más allá de ser una simple festividad. Es un tributo arraigado en la historia, la gratitud y el amor hacia aquellas mujeres que con su entrega y sacrificio, construyen el tejido de nuestras familias y de nuestra sociedad.





¿Qué día se celebra el Día de la Madre en Perú 2024?

Cada segundo domingo de mayo, Perú y el mundo entero se preparan para celebrar una de las fechas más entrañables y significativas: el Día de la Madre. Este 2024, la celebración está programada para este domingo 12 de mayo, uniendo a peruanos, peruanas y comunidades internacionales en una festividad que trasciende fronteras y culturas.

La elección de esta fecha no es casualidad, ya que se alinea con la celebración internacional, permitiendo así que personas de diversas partes del mundo puedan unirse en esta muestra de amor y gratitud hacia las madres. En Perú, esta fecha cobra un significado especial al reunir a familias enteras y fortalecer los lazos que unen a la sociedad.









