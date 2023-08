Dos agentes del escuadrón de emergencia, identificados como el S3 PNP Guillermo Castillo y S1 PNP Jhon Chávez Guillén, fueron detenidos tras haber pedido una coima a un conductor.

La denuncia fue realizada por el propio intervenido, Ronal Macha Quiñones (25) un joven soldador que había estacionado su vehículo en la Urbanización Alto Victoria, del distrito de Cerro Colorado, al promediar las 6:30 p.m. del pasado 3 de agosto.

“Un efectivo policial me pidió mi DNI, y como no lo tenía, me indicó que sería trasladado a la comisaría de Mariscal Castilla”, dijo.

Sin embargo, en el camino, los agentes le indicaron que si hacía el depósito de S/100 por Yape lo dejarían libre. “Mi hermana depositó el dinero a la cuenta de Yasmín Mamani Quispe. Y luego me dejaron ir”, agregó. El nombre de la mujer permitió que la Policía pueda ubicarla y detenerla, para luego ella pueda dar la identidad de los malos efectivos.

Ambos fueron sentenciados a cuatro años de cárcel suspendida y fueron inhabilitados de sus funciones. Deberán pagar una reparación civil de S/3 mil al Estado, además de S/300 en favor del conductor.

DATOS:

·El vehículo intervenido tenía como placa V5M-235.

·En el operativo del 4 de agosto, se detuvo al S3 PNP Guillermo Castillo en Cerro Colorado, y 10 horas después, fue detenido el S1 PNP Jhon Chávez en Miraflores.

·Trascendió que familiares y amigos de los detenidos denunciaron al mayor PNP Velezmiro, jefe de Radiopatrullas, quien también estaría involucrado.





