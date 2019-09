No va más. El director regional de Educación de Piura, Dionisio Pintado, anunció que Ronny Pasapera ya no será consultor en esta entidad. Dijo a este diario que desconocía que había sido destituido de su cargo de profesor por haber embarazado a una alumna en 2004. “Yo no quiero personas con antecedentes porque nos hemos propuesto una gestión de lucha contra la corrupción”, manifestó.

El funcionario agregó que del propio Gobierno Regional de Piura le propusieron a Pasapera como consultor, pero que cree que hasta esa misma entidad desconocía la situación.

Precisó también que no ha hablado aún con Pasapera, pero que este lunes le comunicará la decisión que ha tomado. “Una situación así crea una mala imagen a la gestión. No es dable que siga”, sostuvo.

En tanto, el secretario del Sindicato Magisterial (SIMA) de Piura, Miguel Puescas, criticó que, a pesar de que pasaron más de tres meses de la anunciada reestructuración en la Dirección Regional de Educación de Piura, hasta el momento no hay avances. “Han prescrito casos de muchos funcionarios involucrados en actos de corrupción”, sostuvo.

Perú21 intentó obtener la versión de Pasapera, pero cuando respondió el teléfono, dijo que ya había aclarado el tema y cortó la comunicación. En su momento, sin embargo, señaló que estaba apto para el puesto y refirió que solo cometió una “imprudencia” y que “como todo ser humano cualquiera puede tener un error”.

Ronny Pasapera, además, es militante del movimiento Fuerza Regional que lidera el gobernador Servando García, que aún no se ha pronunciado sobre este caso.

DATO

-Ronny Pasapera se desempeñó como secretario general del movimiento Fuerza Regional, que llevó a ser gobernador de Piura a Servando García.