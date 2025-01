¡DESALMADOS! Padres abandonan a bebé recién nacida en Hospital de Camaná

Meisi, una bebe recién nacida el pasado 28 de diciembre del 2024, fue abandonada por sus padres en el área de Neonatología del Hospital de Camaná, en Arequipa.

En un primer momento, el personal médico hizo un llamado a la solidaridad de la población para apoyar a la pequeña con víveres. No obstante, el nosocomio informó que la menor se encuentra a disposición de las autoridades competentes y está recibiendo la atención necesaria para su bienestar, por lo que no se “aceptarán donaciones”.

"Reiteramos el agradecimiento y la generosa respuesta de la comunidad, así como sus muestras de bondad", se indica en el comunicado del nosocomio.

Este pronunciamiento ha despertado sospechas sobre el manejo del caso, dado que no se explicaron los criterios utilizados para evaluar las condiciones de la niña. Además, se plantea la posible vulneración de normas fundamentales —como el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza el interés superior del menor, y el Art. 4 del Código de los Niños y Adolescentes del Perú— para garantiza protección especial a menores en situación de desamparo.

Ante este escenario, la población exigen una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público y solicitan la intervención del MIMP y la Defensoría del Pueblo para asegurar que se actúe conforme a los derechos y protocolos establecidos. Este caso refleja la necesidad urgente de reforzar la protección infantil en las instituciones públicas.

DIRECTOR DEL HOSPITAL SE PRONUNCIA

El Dr. Roberto Quispe Director del Hospital de Camaná se pronunció ante la delicada situación e indicó que la mamá la trajo con 5 días de nacida y la dejó sin regresar hasta hace una semana y las autoridades vienen haciendo su trabajo para tomar las mejor decisiones.

"Esta niña es producto de un parto domiciliario. Se hizo todo lo necesario para albergarla e ingresó por medio del SIS. Se hicieron los trámites y de pronto los papás no acudieron a pesar de que la mamá la trajo. Alguna causa existirá razón por la cual la mamá no retonar hace más de una semana. Nosotros, a través del servicio social del hospital, tomamos el caso para coodinar con las autoridades competentes. En algún momento se necesitaron pañales y acudimos a la Beneficiencia Pública para apoyar en lo que no puede aportar el SIS. Todo lo demás el SIS lo provee.", aclaró el doctor.

Explicó que lo único que no tienen es el DNI de la menor. "Apenas nace una persona, los papás deben declarar ante Reniec para que tenga su identificación. Eso es lo único que falta", agregó.

Por el momento la recién nacida se encuentra en buenas condiciones de salud, pero están a la espera que la Fiscalía de Familia pueda encargarse de la bebé para trasladarla a un albergue en el momento adecuado.

