Llegó San Valentín , el día en el que verás cómo las rosas, las cenas románticas, las cajas de chocolates, los regalos y hasta las propuestas de matrimonio se multiplican. Sí, es la fecha en la que la mayoría de personas celebran el amor y la amistad. Sin embargo, para algunas personas, puede ser un día difícil debido a la soledad. Por ello, la psicóloga Giuliana Rivas comparte maneras de afrontar la soledad y la presión del 14 de febrero .

La especialista recomendó diversas actividades para las personas que se encuentran solas o recientemente terminaron una relación amorosa: “Es importante que en estas fechas organicen una lista de actividades que les permita pasar un día más placentero”.

“Existen también personas que están muy cómodas con su soledad y esto les ha permitido desarrollar su autoestima y amor propio”, agregó.

Ante ello, la psicóloga indicó que “preparar una cena, organizar un maratón de películas, reunirse en familia y consentirte” son algunas de las actividades que se puede hacer el 14 de febrero.

Por otro lado, las personas que recientemente terminaron una relación deben “aceptar el dolor y ser consientes de las emociones que tiene para dar el siguiente paso”, dijo Giuliana Rivas.





Disfrutar de la soledad

“A veces no somos los mejores amigos de nosotros mismos”, dijo la experta en referencia a las personas que buscan no estar solos el 14 de febrero: “Nos han inculcado que si no estás con alguien es como si nos faltara estar completos para ser felices”.

“Uno tiene que estar bien consigo mismo para poder estar en pareja, así no te relacionas con personas que te puedan hacer daño más adelante”, aconsejó.

“Es importante desarrollar tu autoestima, quererte y poder ser el mejor amigo de uno mismo”, explicó la psicóloga.

