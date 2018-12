Denunciarán a cinco funcionarios de la Municipalidad de Trujillo

Por: Alan Benites



El pleno de regidores de la Municipalidad de Trujillo aprobó ayer en sesión de concejo denunciar a cinco funcionarios de la gestión del alcalde Elidio Espinoza por irregularidades en la adquisición de 50 cámaras de videovigilancia, que generó un perjuicio económico de S/588 mil 865 a la comuna, tal como advirtió el Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio.

La compra, tal como indica el informe de auditoría N° 008-2018-2-0424, se habría direccionado y sobrevalorado.

Los presuntos responsables son Jhonattan Fernández, gerente de Sistemas y presidente de comité se selección; Juan Morillas, servidor de la Subgerencia de Abastecimiento y primer miembro del comité de selección; Odar Florián, funcionario de Abastecimiento y segundo miembro del comité de selección; Hugo Becerra, subgerente de Abastecimiento, y Yesica Bobadilla, responsable de Almacén.

Ellos serán denunciados por la Procuraduría del municipio porque se les halló “presunta responsabilidad administrativa, sancionadora y penal” en la irregular compra efectuada en 2017.

MÁS IRREGULARIDADES

Los regidores apristas Rocío Taboada y Edward Berrocal, en tanto, denunciaron que la administración de Espinoza estaría alistando otra licitación direccionada de equipos de videovigilancia. Se trataría de la compra de 139 cámaras valorizada en S/18 millones.

“Los requisitos para estas cámaras son los mismos que la primera compra, no han cambiado nada. Nos están haciendo los cholitos a los trujillanos”, indicó Taboada.

Al respecto, el subgerente de Abastecimiento de la municipalidad, Daniel Mostacero, negó que existan irregularidades en la última licitación, y aseguró que la buena pro se otorgará este viernes.

El burgomaestre Elidio Espinoza, por su parte, se negó a declarar sobre el tema. No obstante, aseguró que se va “tranquilo”. “A mí no me cuida un ejército de policías ni de agentes de seguridad. Cuando uno tiene la conciencia tranquila así camina, cercano al ciudadano, cercano al pueblo”, sostuvo.

DATO

-Según el OCI, el municipio “formuló especificaciones técnicas considerando tecnologías de red y especificaciones técnicas exclusivas de la marca ZTE, comercializada en el país por la empresa ZTE Corporation Perú”, que ganó la licitación.