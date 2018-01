Por: Miguel Idme



El ex presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y seis ex funcionarios de confianza de su gestión, fueron absueltos de los delitos de malversación de fondos y negociación incompatible. Sin embargo, el Juzgado Unipersonal de Paucarpata ordenó que paguen una reparación civil solidaria de S/73 mil.

El Ministerio Público acusó a Juan Manuel Guillén y a los otros imputados de crear, entre 2012 y 2014, un sistema de contrataciones paralelo a las normas del Estado en el Gobierno Regional, mediante el cual se efectuaron compras directas, sin licitación, por más de S/38 millones.

La Fiscalía, asimismo, asegura que la administración de Guillén no transfirió a la Universidad Nacional de San Agustín unos S/34 millones que le correspondía por canon minero. Por ello, pedía 3 años y 9 meses de cárcel en su contra y cinco años de prisión para los ex funcionarios.

La titular de la sala, la jueza Ross Mary Quiroz, explicó que no halló suficientes elementos que prueben la responsabilidad del ex titular de la región. Además, indicó que no se presentaron pruebas que determinen que él y sus ex funcionarios se hayan beneficiado con las compras directas o hayan causado un perjuicio por no transferir la partida a la casa superior de estudios.

La magistrada, del mismo modo, señaló que los funcionarios pudieron haber cometido son los delitos de usurpación de funciones o abuso de autoridad, porque firmaron los contratos para las compras direccionadas. Sin embargo, la acusación fiscal no incluyó estos ilícitos.