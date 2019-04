Denuncian desaparición de oro por S/1.5 millones del Gobierno Regional de La Libertad

Mineral aurífero sin procesar (oro), valorizado en un S/1 millón y medio, habría desaparecido del Almacén Periférico del Gobierno Regional de La Libertad , ubicado en el Parque Industrial del distrito de La Esperanza, en Trujillo.

Eleuterio Lara, gerente de la minera J&J, denunció que entre el 15 y 23 de julio de 2017, la Gerencia Regional de Energía y Minas y la Fiscalía de Medio Ambiente, le incautaron una tonelada del material para investigar si el producto pertenecía o no a la minería ilegal, cuando este era trasladado para ser procesado.

Tras las diligencias, el Poder Judicial determinó que la compañía de Lara estaba en proceso de formalización, por lo que dispuso, el 3 de octubre de 2018, la devolución del material decomisado.

Sin embargo, una semana después, el agraviado y el actual gerente regional de Energía y Minas, Raúl Araya, que en ese momento era subgerente de esa área, constataron que el mineral había desaparecido.

Por ello, en enero último, denunció ante el Ministerio Público a Araya y al ex gerente Ricardo Sandoval. Este último, incluso, reconoció la pérdida del mineral en un documento de fecha 16 de octubre de 2018 enviado a la Gerencia General y exhortó a iniciar un proceso de investigación para determinar la mercancía.

En tanto, Raúl Araya dijo que no hallan el mineral porque Sandoval dispuso que se cambie los sacos del lugar en el que estaban guardados. Por ello, refirió que no sabe si está en el depósito, en otro lugar, o simplemente “no está”. “El anterior gerente es el que ordenó el ensacado cuando no debió haber sido así el procedimiento... Deslindo toda responsabilidad sobre ese mineral”, sostuvo.

DATOS

-El mineral estaba guardado en 757 sacos de polietileno. Según la Gerencia de Minas, se cambiaron los empaques porque el sol había deteriorado los costales, lo que originó que el material se esparciera.



-La Gerencia General el Gobierno Regional de La Libertad pidió investigar a los vigilantes del almacén y a los encargados de hacer el cambio de sacos.