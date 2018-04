En completo abandono están los ciudadanos del centro poblado de Camiara, ubicado en el distrito de Ite, en la provincia de Jorge Basadre, Tacna . Esta localidad es un punto estratégico de control de identidad para el ingreso a la Ciudad Heroica.

Los vecinos de Alto Camiara Ite denunciaron públicamente que las autoridades no se encargan del mantenimiento de parques, jardines y calles desde hace un año.

Asimismo, señalaron que no cuentan con alumbrado público desde ese tiempo. Los moradores agregaron que no hay limpieza pública pues personal de la comuna no recoge la basura desde hace dos meses, lo cual ha ocasionado que los tachos estén llenos de desperdicios.

También han atraído a moscas, insectos y roedores, que según ellos, además, da mal aspecto al lugar, pues los turistas pasan por el control a diario. Lo más grave también, es que por la basura y el colapso del silo, las personas en tránsito se verían obligadas a defecar y miccionar en los lugares públicos.

Perú21 intentó buscar la versión del personal de la comuna provincial de Jorge Basadre, pero no brindó declaraciones.