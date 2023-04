Según el especialista la emergencia sobre el dengue en Piura está siendo abordada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, admite que los recursos y personal solicitado en un decreto de urgencia, no están listos.

“Según el reporte que tenemos son 3 mil 535 casos de dengue, 55 hospitalizados y 6 fallecidos. Las zonas con más presencia son: Chulucanas, Catacaos, Piura, Sullana, La Huaca y Castilla. Si nosotros vemos en relación al año pasado, las cifras nos indican que estamos ante un brote muy por encima de lo que usualmente se registra, probablemente ahora por el incremento de las lluvias”, indicó.









Niega falta de atención en casos de dengue pese a que se vienen registrando 6 fallecidos.

“Toda la semana pasada estuvo un conjunto de profesionales en Piura. Nuestra función es ir dar el monitoreo, agregado a ello hemos estado atendiendo pacientes. Otro detalle, es que por las emergencias se ha hecho el decreto para destinar casi 3 millones de soles para hacer el contrato de personas insumos servicios relacionados con el dengue y las lluvias. De esto aun no tenemos fecha porque tenemos 0% como devengado, está en proceso sí, pero este decreto de urgencia es sólo por 90 días”, añadió.

Ante la atención lenta, dijo que la responsabilidad de abordar la emergencia no sólo depende del sector Salud.

“Esto no depende solamente del sector salud, el ciclo para que se produzca el dengue es la presencia del vector, este vector vive en las casas. Nosotros intervenimos con la difusión, les explicamos. Pero ¿qué podemos hacer si la misma población mantiene cerradas sus casas? No permiten que el personal de salud vaya y certifique que el vector está por esa zona. Cuando se detecta el vector queremos hacer el tema de fumigación y no nos lo permiten, tenemos inclusive el reporte que ha sido agredido el personal que estaba haciendo fumigación. Para que fallezcan las personas es porque se han descuidado”, concluyó.

Piura, una región pujante que aporta más del 7% del PBI, no merece ser mirada con indiferencia.





