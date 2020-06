A más de uno le tiene que haber dado ganas de hacer una buena parrilla, o una caja china para poder descontracturar los ánimos y alegrarse un poco durante el confinamiento en que nos encontramos. Por eso, seguramente el conseguir carnes no se ha hecho tan fácil como esperábamos.

Algunos supermercados no se dan abasto con la demanda de carnes y la responsabilidad aún nos lleva a tener cuidado a la hora de salir a un mercado, con los peligros que eso significa.

Por eso, te traemos una lista de locales donde podrás hacer tus pedidos de los mejores y más variados cortes de carne de res y cerdo, no solo para tus parrillas, sino para tu día a día durante este confinamiento. Algunos llegarán a tu casa y otros te esperan en sus locales con tu pedido listo.

LOCALES

DELIVERY & TO GO (recojo en tienda)

Tiendas físicas

1. Oregon Foods (4 locales)

Horario To Go: Lunes a Sábado 10 am - 6 pm - Compra directa en tienda Rango de precios: S/ 79 - S/159

Surco: Mariano Rivero y Ustariz 189

Teléfono: +51 237 5173

Barranco: Medrano Silva 114

Teléfono: +51605 6416

San Isidro: Manuel Bañon 220

Teléfono: +51 421 9148

La Molina: Santiago de Compostela 160 Urb. La Estancia

Teléfono: 479 0833

Tienda Online: https://oregonfoods.riqra.com

Horario Delivery: Atención las 24 horas por la tienda online. Entrega en 24 horas luego de efectuado el pedido.

Medios de solicitud: Presencial en tienda y plataforma online

Formas de pago: Tarjetas de crédito, débito y efectivo

2. Jordi Locales

Horario Delivery: Atención de Lunes a sábado. Entrega en 24 horas

De lunes a sábado de 10 am a 4 pm. Compra directa en tienda / rango de precios: S/ 80 soles - S/ 154

Local: Boutique Jordi: Av. Circunvalación del Ggolf 478 tda 4 Cc. La Fontana - Camacho - La Molina

Medios de solicitud: Facebook e Instagram DM / Whatsapp: 955373365 / 963885845

Formas de pago: Transferencia, POS (aceptan todas las tarjetas), Yape y efectivo

DELIVERY

Tiendas Virtuales

1. Bon Beef (*Carne de Res y Cerdo)

Tienda Online: https://bonbeef.riqra.com

Teléfono: +51 933 821 328

Zonas de Reparto: Chorrillos, Barranco, San Borja, Surco, Camacho, La Molina, Miraflores, San Isidro, Magdalena, Jesus Maria

2. Geef Beef (Carne de Res y Cerdo)

Tienda Online: https://www.geefbeef.com

Teléfono: +51 928 810 842

Zonas de Reparto: Lima

3. Razetto (Carne de Res y Cerdo)

Tienda Online: https://razzeto.com.pe/inicio-ecommerce-razzeto/

Teléfono: Lima +51 948 317 157 | Trujillo +51 948 327 357 | +51 044 231 861 |+51 982 374 366 Chiclayo +51 948 339 368

Zonas de Reparto: Lima (Chorrillos, Surco, Miraflores, La Molina, San Borja, San Isidro, Magdalena) | Trujillo (El Golf, Las Palmeras del Golf, Los Jardines del Golf, Las Flores del Golf, California, Santa Edelmira) | Chiclayo (Santa Victoria, Villarreal, La Florida, Diego Ferre, Muro, Patazca, Los Parques, Bancarios, Caja de Depósitos, Satélite, San Isidro, Miraflores, Residencia Leguia)

DELIVERY

Televentas (Whatsapp)

1. Al Corte (Carne de Res)

Telefono: +51 965 729 800

Zonas de Reparto: Surco, Miraflores, San Borja, La Molina, San Isidro

2. Meat Fest (Carne de Res y Cerdo)

Telefono: +51 986 832 861

Zonas de Reparto: Miraflores, Surco, San Isidro, Barranco, La Molina, San Borja, Surquillo, Magdalena

3. Vaca Brava (Carne de Res)

Telefono: +51 969 406 798 |+51 981 449 957

Zonas de Reparto: Chorrillos, Barranco, San Borja, Surco, Camacho, La Molina, Miraflores, San Isidro, Magdalena, Jesús María

