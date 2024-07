Las autoridades de Yurimaguas han iniciado las investigaciones para dar con el paradero de cinco personas -entre ellas una mujer- que están detrás del robo de una avioneta de la empresa aérea SAETA modelo Cessna 206, de matrícula OB1945. El hecho ocurrió en la zona ubicada en el alto Amazonas de Loreto.

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que el incidente ocurrió a las 10:11 a.m. Según el MTC, tras su aterrizaje en el aeródromo de Jeberos, los pasajeros a bordo, que se presentaron con datos falsos y se hicieron pasar por ingenieros, tomaron el control de la aeronave obligando al piloto a descender y procediendo luego a despegar con rumbo hacia el sur de dicha localidad.

Latina publicó una imagen de los presuntos delincuentes que abrieron fuego para robar avioneta.

Los asaltantes se habrían llevado una fuerte suma de dinero que se encontraba dentro de la movilidad y que estaba destinada para el pago de obras en la mencionada zona. El piloto, identificado como Roger Vásquez confirmó que los delincuentes hicieron hasta 16 disparos. Jeberos es una comunidad con poca seguridad. Fue allí donde se desató la balacera.

La Policía se encuentra desplegada en la zona y realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los secuestradores, informó Latina Noticias. En la zona de frontera se están realizando diversos operativos.

Descartaron la participación de extranjeros en este atraco. Se sabe que era un vuelo chárter comercial común.

Michael Lucero, jefe de seguridad de Saeta, explicó que la nave salió a las 9 y 51 a.m., y llegó a las 10: 11 a.m. En la comunidad de Jeberos bajan los delincuentes, pero vuelven en menos de cinco minutos con revólveres. El representante de la empresa no quiso relacionar el asalto con el tráfico de drogas hasta que las investigaciones lo determinen. Agregó que el conductor de la aeronave no fue violentado, solo amenazado.

La avioneta aterriza en Jeberos. Este momento es utilizado por los delincuentes para amenazar al piloto y apropiarse de la unidad.

La avioneta tiene un máximo de combustible para tres horas, por lo que se presume que los malhechores han aterrizado para recargar. El objetivo de los delincuentes sería salir del país con destino a Brasil.

Los delincuentes presentaron identificación falsa para hacerse pasar como pasajeros. Usaron los siguientes nombres: Jacson Piña Shupingahua, Lucy Fonseca Tello, Aayon Ruís Díaz, Miguel Casique Pashanasi y Elan Arocutimp Vásquez.





Antes de ser retenida, la aeronave se disponía a cubrir la ruta San Lorenzo-Bellavista, en la región Loreto.

El distrito de Jéberos es uno de los seis que conforman la provincia de Alto Amazonas, ubicada en el departamento de Loreto en el Nororiente del Perú.





Comunicado completo de MTC:

El MTC ha tomado conocimiento, a través del propietario de la empresa Saeta, de un incidente ocurrido con una de sus aeronaves, modelo Cessna 206, de matrícula OB1945. Este se produjo aproximadamente a las 10:11 horas, mientras la aeronave cubría la ruta San Lorenzo-Bellavista, en la región Loreto.

Según la información recibida, tras su aterrizaje en el aeródromo de Jeberos, provincia de Alto Amazonas, los pasajeros a bordo habrían tomado control de la aeronave, obligando al piloto a descender y procediendo luego a despegar con rumbo hacia el sur de dicha localidad.

Es importante resaltar que no se han registrado daños personales ni materiales como resultado de este incidente. El MTC ha notificado inmediatamente a las autoridades competentes, para que realicen las acciones que correspondan para este tipo de situaciones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reitera su compromiso con la seguridad de todos los pasajeros y la integridad de las operaciones aéreas en el país. Continuaremos informando sobre cualquier avance en este caso.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.