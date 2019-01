¡Indignante! Delincuentes roban celular a obrero y lo empujan a abismo de 12 metros en Puno

Delincuentes robaron el celular a un obrero y luego lo lanzaron a un abismo de aproximadamente 12 metros desde el puente Mañazo, en Puno. La víctima fue identificada como Hugo Condori Quispe (37), quien fue rescatado por los vecinos de la zona.

Eran las 10 de la mañana de ayer cuando los malhechores asaltaron a Condori Quispe y fugaron con rumbo desconocido a bordo de un taxi. En tanto, la víctima quedó inconsciente en un riachuelo debajo del puente Mañazo. Moradores del lugares, alertados por el suceso, llamaron de inmediato a los efectivos de Serenazgo.

Pese a sus esfuerzos, Serenazgo no consiguió poder restacar al obrero. Por ello, solicitaron la ayuda de los Bomberos de Puno, quien si lograron el propósito y luego lo trasladaron al hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno.

Médicos del referido nosocomio determinaron que el obrero tenía una fractura de pie izquierdo, graves golpes en el pecho. Por eso, decidieron su hospitalización con el fin de lograr su recuperación.

Al promediar las 10:45 de la mañana, el obrero recuperó la conciencia y señaló que los ladrones le robaron su celular y también intentaron arrebatarle su billetera. Sin embargo, opuso resistencia y ello enfureció a uno de los delincuentes que decidió empujarlo hacía el abismo.

“Dos delincuentes me asaltaron y luego me empujaron, después ya no recuerdo”, manifestó en el área de emergencia del nosocomio puneño.

No se ha descartado que Hugo Condori Quispe, haya estado bajo los efectos del alcohol.



