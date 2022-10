La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica solicitó al Gobierno Regional (GORE) atender las demandas presupuestales de los locales de salud de la región, particularmente de los hospitales de Pampas Tayacaja y Lircay, a fin de que puedan realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos y ambulancias, para garantizar la prestación de salud oportuna y de calidad a la población.

Esa solicitud se hizo luego de hacer supervisiones a estos nosocomios y corroborar que no cuentan con una partida para efectuar dicho mantenimiento, situación que pone en riesgo la operatividad y funcionalidad de importantes equipos, necesarios para la atención de los pacientes.

En una supervisión al hospital de Pampas Tayacaja se pudo verificar la falta de mantenimiento preventivo al ventilador volumétrico, desfibrilador, aspirador de secreciones, monitor multiparámetro, oxímetro de pulso, ecógrafo, monitor fetal, colposcopio, así como del aspirador de secreciones, equipo de anestesia, lámpara cialíticas, equipo de electro cirugía, incubadora, equipo de rayos X, ecógrafo, tomógrafo, mamógrafo, entre otros, lo que podría originar que en cualquier momento dejen de funcionar.

Asimismo, en supervisión al Hospital de Lircay, ubicado en la provincia de Angaraes, se constató que diversos vehículos ambulancias tipo-I estaban abandonados en el depósito. Se constató que estas unidades habrían sido ingresadas por la Red de Salud de Angaraes y pertenecen a los establecimientos de salud de Anchonga, Chacapunco, Parco Alto, Callanmarca, Huayllay y Chahuarma. También había tres camiones asignados al Hospital de Lircay, los cuales son utilizados como hospitales móviles y se hallaban en la misma condición.

Se descubrió diversas ambulancias abandonadas en el lugar. (Foto: Defensoría del Pueblo)

Cabe precisar que los hospitales supervisados cuentan con el plan anual de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos biomédicos y de mantenimiento de ambulancias, el mismo que fue elaborado y aprobado para el presente año; no obstante, este presupuesto no habría sido asignado por el Gobierno Regional de Huancavelica, por lo que no puede ser ejecutado.

Es por ello que, la Oficina Defensorial de Huancavelica dialogó con el director de la Red de Salud Angaraes, quien informó que solicitó una demanda presupuestal al GORE Huancavelica, a fin de cubrir las necesidades de mantenimiento correctivo de 14 ambulancias de su jurisdicción; sin embargo, el pedido está pendiente de aprobación.

Roly Bazán, quien es representante de la oficina de Defensoría del Pueblo en Huancavelica, señaló que las instituciones prestadoras de servicios de salud están obligadas a garantizar las adecuadas atenciones de salud a la ciudadanía, entre ellas el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos, la operatividad y continuidad del sistema de referencias y contrarreferencias y el traslado asistido de pacientes de manera eficiente y oportuna.

(Foto: Defensoría del Pueblo)

La institución instó al Gobierno Regional de Huancavelica, a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y a las unidades ejecutoras de salud del departamento priorizar las necesidades del sector salud en el presupuesto público para el año 2023.

Datos

También se recordó a la ciudadanía que si sus derechos son vulnerados, pueden acudir a la sede defensorial ubicada en la avenida Augusto B. Leguía 780 o comunicarse al número +51 945 999 785. También pueden escribir al correo odhuancavelica@defensoria.gob.pe.