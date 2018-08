¿Qué decían las conversaciones entre la española Patricia Aguilar y el gurú sexual?

La joven Patricia Aguilar (19) ya se encuentra en España al lado de su familia luego que fuera rescatada de la selva peruana hace un mes y medio, donde vivía recluida por el gurú sexual Félix Steven Manrique.

El medio español 'Espejo Público' difundió los mensajes de WhatsApp de Félix Steven Manrique para captar a su víctima que, en ese entonces, tenía 16 años.

Todo comenzó cuando Patricia Aguilar sufrió la pérdida de su tío, por lo que se interesó en el esoterismo. Entonces, ingresó a un foro en las redes sociales para saber el significado de un sueño. Ese acto fue aprovechado por el gurú que se hacía llamar 'Príncipe Gurdjieff'.

A continuación los mensajes de WhatsApp entre Félix Steven Manrique y Patricia Aguilar.

Patricia Aguilar: "¿Te podría decir rápido lo que soñé ayer? Había una araña bastante grande, más grande que la palma de la mano".

Félix Steven Manrique: "Bebita, eso es ataque".

Patricia Aguilar: "¿Es bueno que en el sueño aplastase a la araña?".

Félix Steven Manrique: "Eso es bueno, ¡Obvio! Todo se analiza, se depura siempre. Elimina ego plural fantasía. Al inicio se capta con interferencia, pero luego se va afinando".

LA JOVEN ESPAÑOLA QUIERE VENIR AL PERÚ

Sus conversaciones eran constantes por el medio virtual y el nivel de confianza cada vez crecía más. Es así que el líder de una secta peruana le declara su amor a Patricia Aguilar y la convenció venir al Perú.

Félix Steven Manrique: "Esposita mía".

Patricia Aguilar: "¿Me dejarías ir contigo una vez cumpla los 18? A menos que me prohíbas tú, al tener la más mínima posibilidad me iría".

Félix Steven Manrique: "¡Sí!".

Sin embargo, Manrique, poco a poco, iba manipulando a su víctima, tanto así que le exigía a Aguilar que suba contenidos a sus redes sociales de manera rápida.

Félix Steven Manrique: "¡Este domingo noche debe estar acabado eso!".

Patricia Aguilar: "Me parece poco tiempo para leerme las 400 páginas".

Félix Steven Manrique: "Si pudiera te grito, créeme. Por esa respuesta, solo vas a copiar y pegar ¿Qué demonios es difícil? Copiar y pegar no es crear un platillo volador".

Patricia Aguilar: "Perdón...".

Félix Steven Manrique: "Apúrate, toma un Red Bull. No sé, pero espabila, mujer ¡Estás más lenta que un teletubbie! Tengo 500 problemas y tú me haces sentir 1000. Bebé, no te grito a ti, es la circunstancia ¡Reacciona!".