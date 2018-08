¿Ya están cansados de los papeleos engorrosos, las largas colas que se hacen para realizar un trámite o el riesgo de suplantación de identidad? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece, gracias a la tecnología, una nueva alternativa con la identidad y firma digital.

Ahora uno puede contar con un certificado digital, que es un documento con la forma más segura de identificación digital, y que nos va a permitir realizar todo tipo de acción de comercio y gobierno electrónico de manera más confiable a través de Internet. Con esto queda garantizado la identidad del usuario y la seguridad de la transacción.

Estos certificados serán emitidos por una entidad autorizada o Entidad de Certificación (EC) y estarán contenidos en un microchip del nuevo DNI electrónico. De esta manera, se preservará la seguridad de la información con dos claves (una pública y otra privada) con una persona y asegura su identidad digital.

Para proteger su certificado digital debe cuidar el lugar donde está almacenado (computadora personal, token criptográfico o tarjeta inteligente) y el PIN de acceso.

La vigencia es de de dos años. En caso de pérdida o robo del DNI se pueden cancelar los certificados digitales que contiene en una agencia autorizada.

¿QUÉ ES LA FIRMA DIGITAL?

Es aquella firma electrónica que cumple con todas las funciones de la firma manuscrita. Permite la identificación del firmante del documento, la integridad del contenido y tiene la misma validez que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE).

Esta firma actualmente se considera una forma muy segura de cumplir requisitos legales ya que ofrece altos niveles de seguridad sobre quién está firmando el documento. Además, se evitan falsificaciones en gran medida.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE LA FIRMA DIGITAL?

Tiene como funciones las mismas que la firma manuscrita, es decir: identificar (a la persona que firma), vincular (al documento con la persona que lo firma), autenticar (el documento que será firmado) y preservar la integridad (no alterar el documento firmado). La consecuencia de estas funciones genera el no repudio del documento firmado que quiere decir que quien lo firmó digitalmente no puede decir luego que no lo hizo.

Más información puede encontrar AQUÍ.