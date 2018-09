Por solicitud del Ministerio del Interior, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) señaló que, a partir de hoy, autorizó el envío de mensajes (SMS) a los celulares con IMEI inválido que serán bloqueados el 19 de setiembre.



La medida busca combatir la venta ilegal de equipos robados. Se calcula que un millón de celulares serán bloqueados.

Las empresas operadoras deberán enviar mensajes de texto a los usuarios que usen estos equipos que en los dos días hábiles siguientes desde la recepción de la información se bloqueará el equipo y se suspenderá el servicio hasta que se entregue el celular a la compañía.

1. ¿Qué es el IMEI y cómo averiguo el de mi celular?

El IMEI es un código único de 15 dígitos numéricos que identifica a un teléfono celular de manera exclusiva a nivel mundial. Está impreso en la parte posterior del equipo (detrás de la batería) o en la bandeja de la Sim Card. El IMEI también se puede obtener digitando en el celular *#06#. El número que aparece allí debe coincidir con el impreso.

2. ¿Qué pasa si el IMEI que aparece luego de digitar *#06# no coincide con el IMEI impreso?



Significa que el teléfono celular tiene un IMEI alterado (Clonado, inválido o duplicado).

3. ¿Qué es un IMEI inválido?



Un IMEI inválido es un código que no ha sido asignado a ningún fabricante de celulares y, por tanto, no cuenta con las características establecidas por la asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles –GSMA, por sus siglas en inglés– para operar en el Perú. El IMEI puede haber sido alterado por personas inescrupulosas en un teléfono robado.

Celulares (Getty) Celulares (Getty) Celulares (Getty)

4. ¿Qué hago si he recibido el SMS indicando que van a bloquear mi celular?



Si recibiste un mensaje de texto (SMS) indicando que tienes un celular con IMEI inválido que será bloqueado debes verificar si el IMEI indicado en el SMS corresponde al del celular que vienes utilizando en la actualidad. Para saber el número de IMEI marca el *#06#:

a. Si el IMEI del SMS que te han enviado es el mismo que figura en tu celular, entonces tu celular posee un IMEI inválido y debes entregar el equipo a tu operador.



b. Si el IMEI que figura en tu celular es distinto al del SMS, entonces el celular a bloquear es uno que utilizaste en algún otro momento. Ubica ese celular y entrégalo a tu operador.



Si entregas el celular con IMEI inválido antes del 19 de setiembre, no te suspenderán el servicio; en caso contrario, te suspenderán el servicio hasta que lo entregues. Los operadores tienen la obligación de recibir dicho celular y brindarte una constancia de entrega.

5. ¿Qué pasa si me ha llegado el SMS, pero el IMEI de mi celular es válido?



El SMS indica el IMEI inválido del celular que será bloqueado y que deberá ser entregado al operador con la finalidad de que no se le suspenda el servicio.



Es probable que uno de los equipos que usaste anteriormente tenía un IMEI inválido y la empresa lo ha detectado asociado a tu línea.



Si consideras que el bloqueo de tu celular es injustificado, el titular del servicio deberá acudir a su operador y presentar un cuestionamiento del bloqueo. Dicha situación deberá ser comunicada personalmente por el titular del servicio, quien deberá llevar el celular bloqueado y el SIM Card o Chip para que éste realice la validación de la identidad del titular, la coincidencia del IMEI (impreso y virtual), la correspondencia entre el titular, el chip o SIM Card y el celular, entre otros.

6. Si compré mi celular en un establecimiento formal y me vendieron uno con IMEI inválido, ¿qué hago?, ¿ante quién reclamo?



Los usuarios que compraron celulares de manera lícita tienen derecho de reclamar a su vendedor y, si no son atendidos, pueden presentar denuncias ante el Indecopi contra el proveedor que le vendió el teléfono con IMEI alterado.

7. ¿Qué pasa si no entrego nunca mi equipo celular?, ¿la línea quedará suspendida indefinidamente?



No. En caso no entregues el celular con IMEI inválido, tu línea quedará suspendida por un plazo máximo de 6 meses, luego de lo cual será dada de baja.

(Getty) (Getty)

8. ¿Para qué me sirve la constancia de entrega del celular con IMEI inválido? ¿La empresa operadora me dará otro celular?



No. La constancia acredita que te acercaste a tu operador y que efectivamente entregaste el celular con IMEI inválido. Si tenías el servicio suspendido, se levantará dicha suspensión.

9. ¿Qué es la “Lista Negra”?



Es un registro de celulares que han sido reportados como sustraídos (hurtado o robado) o perdidos. Esos teléfonos se bloquean para que no puedan ser utilizados.

10. ¿Los celulares solo pueden comprarse a las operadoras? ¿Qué ocurre con los proveedores independientes?



No. Puedes comprar un teléfono celular a cualquier proveedor (siempre y cuando sea en establecimiento formal y brinde las garantías correspondientes), pero se deberá asegurar que el proveedor no venda celulares de dudosa procedencia y que el que se adquiere no haya sido reportado como robado o no haya sido alterado.



Para la consulta de celulares reportados por robo, pérdida o recuperación (liberación), el OSIPTEL cuenta en su página web con una herramienta informática denominada “Consulta de Equipos Celulares Robados, Perdidos o Recuperados”.

11. ¿La herramienta web Consulta de celulares robados, perdidos o recuperados sirve para saber si me van a bloquear el celular?



No. Esta herramienta solo permite consultar teléfonos celulares que han sido reportados ante el operador por robo, pérdida o recuperación (liberación).

12. ¿Los celulares recuperados serán devueltos a sus dueños originales?



Las empresas reciben los celulares y se los entregan a la Policía Nacional del Perú para que realicen las averiguaciones que correspondan y procedan con la devolución en caso se identifique plenamente al propietario.