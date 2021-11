Han pasado cien días desde que Pedro Castillo asumió las riendas de nuestro país como Presidente de la República. Durante este período, el Jefe de Estado se ha caracterizado por guardar silencio salvo esporádicas excepciones.

Entonces, ¿Cuál es la estrategia del Presidente de la República y su equipo para llegar a la ciudadanía? Para Manuel Ayllón, CEO de la agencia de comunicación Orange 360, se supone que, en el mundo, la vida y, sobre todo, en la política, la mejor forma de acercarse a las personas es la comunicación y la empatía.

Para lograr este objetivo existen innumerables herramientas convencionales y de vanguardia que te permiten conectar con el ciudadano, incluso de manera personalizada. Sin embargo, para el actual gobierno, el silencio sigue siendo la mejor opción.

“Esta desconexión entre el Presidente Castillo y los ciudadanos se ha visto reflejada en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), donde el mandatario bordea una desaprobación del 50%. Con estas desalentadoras cifras y fiel a su estilo, el último 10 de noviembre ofreció un balance de los 100 primeros días de Gobierno en la Plaza de Armas de Ayacucho, empezando su discurso al ritmo de ‘Flor de Retama’, para luego terminarlo con propuestas poco entendibles e ideas generales, que solo generan más incertidumbre”, sostuvo Ayllón.

Asimismo, el experto señala que el Presidente de la República debe entender que Twitter y las plazas no son suficientes para comunicarse con 33 millones de peruanos. Persistir en esta ruta refleja una falta de entendimiento por la responsabilidad y el profundo poder que adquiere a la hora de conectar con los ciudadanos.

Entonces, ¿Cuáles son las principales características de la comunicación del Presidente Castillo que debe cambiar con prontitud? Lo explica a continuación:

Guardar silencio

El Presidente no enfrenta la responsabilidad de dar cuentas al país sometiéndose al escrutinio de los medios de comunicación. No declara, no da conferencias de prensa y sus pocos mensajes a la Nación han sido nada sustanciosos.

Escudarse en el Twitter

Está claro que el presidente Castillo debe apoyarse en la comunicación, profesionalizando esta poderosa herramienta para acercarse a la población. Sin embargo, solo usar el Twitter para dar a conocer su opinión acerca de algún tema, a fin que los medios lo repliquen, reduce exponencialmente el alcance de su mensaje.

No fortalecer el diálogo

El Presidente debe entender que gobierna para todos y, por ende, los medios de comunicación deben ser usados para generar consensos con respecto de las líneas de Gobierno. Las plazas ya no son ese lugar ideal para hablar con la gente; eso resultó en campaña. Hoy ya es el presidente de todos los peruanos.

La ciudadanía quiere conocer los avances y la mejor forma de hacerlo es mediante una estrategia de comunicación que implica el uso de herramientas, canales y formas para poder llegar a la población. En ella, se debe evidenciar un propósito claro de lo que se quiere transmitir: con planificación y estrategia.

“La falta de estrategias y el uso de una comunicación informal no solo genera un impacto en la economía de nuestro país, sino que afecta a la paz y armonía de los peruanos, generando incertidumbre e inestabilidad social por no saber hacía dónde se dirige el país. Señor Presidente, llegó el momento de comunicar y de pasar de “La Palabra del Mudo” a la “Palabra de Maestro”, enfatizó el CEO de Orange 360.

