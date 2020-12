Ayer, las chacras de Darío Núñez fueron quemadas por un grupo de vándalos que ingresó al fundo San Lázaro. Sus trabajadores le piden regresar a la cosecha.

¿Podría detallar qué sucedió ayer en su fundo?

A las 2:00 p.m. los vigilantes nos alertaron de que estaban vandalizando el fundo. Nos han quemado los parrones, se han robado la uva, nos han quemado los comedores y los baños. Los vigilantes tuvieron que huir porque pensaban que los iban a matar.





Fundo San Lázaro en Ica.

¿Los que entraron eran trabajadores de su empresa?

No, nuestra gente nos llama todos los días queriendo volver a trabajar. Este tema ya se pasó de los límites. Es gente que no conocemos la que hace esto. La extrema izquierda ha tomado la batuta y está deteriorando todo. Ica está sitiada. En los mercados ya no tenemos pollo ni huevos ni frutas. No puedo ir a mi centro de labores porque no se les da la gana de abrir la Panamericana. ¿Pueden entrar a una propiedad privada y quemarla?





¿Están participando en la mesa de diálogo?

Como grupo de agroexportadores estamos participando, pero cada vez es más imposible porque piden cosas que son difíciles de cumplir, no para los que hacen uva, pero para los demás productores. La agroexportación también es espárrago, tomates, pimientos. Cada cultivo tiene su propio costo de producción. El 95% de nuestros colaboradores quieren ir a laborar al fundo.





¿Cuántos trabajadores tiene su fundo?

Actualmente somos 800 trabajadores.





¿Y aplican todo lo que establece el régimen laboral agrario?

Todo. En nuestro fundo el 99% no gana el sueldo mínimo. El promedio de pago es 400 soles a la semana y hay trabajadores que hacen 700 soles a la semana porque son muy productivos. Los manifestantes dicen que ganan 15 soles, pero les estamos pidiendo que digan en qué fundo trabajan, quiénes los explotan.





Uno de los reclamos de los manifestantes es por las services. ¿Cómo operan estas en Ica?

Las services funcionan porque la misma gente busca un jefe de grupo. La gente en algunos casos no quieren entrar en planilla porque no quieren pagar Essalud, no quieren pagar AFP. La gente acá cuando va a un Essalud, la tratan peor que animales; por eso la gente evita pagar eso. Las services nacieron con eso. Ellos giran unas facturas al fundo y se cobraban, pero eso pasa en fundos informales, en las formales el 100% de trabajadores está en planilla. Todos reciben su boleta semanal. La misma gente busca las services.





¿Al derogar la ley agraria, cómo será ahora la forma de contratar a la fuerza laboral?

Lo que tiene que entender el trabajador es que eso va a ir contra ellos. La mayoría de medios de comunicación dice que no pagamos beneficios sociales. Mentira. Al trabajador que entra, el mismo día se le tiene que pagar la CTS y la gratificación. Si antes el jornal agrario mínimo era 39.19 soles, ahora van a ganar 31 soles porque las CTS se pagan en mayo y en noviembre. No se dan cuenta de que a los agroexportadores nos están dando caja.





Entonces, ¿se pasa a la ley general de contrataciones, en la que el sueldo mínimo es 930 soles?

Exacto. El gran problema es la prensa que desinforma.





Diga qué prensa es la que está desinformando...

Yo veo Buenos Días Perú en la mañana, al señor Fernando Cillóniz le han dado con palo. No entendí a qué trataban de llegar. Luego postean algo de una productora de café y a ella no le pregunta si paga el jornal agrario. ¿Nosotros somos el demonio?





¿Considera que peligra el agro en la región Ica?

Lógico. No nos están dejando ir a los fundos, no nos dejan ir a regar, se malogra la cosecha. Estamos en la parte final de la cosecha. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que se mueran los cultivos? ¿Quieren regresar a trabajar al pallar, donde se pagaba 11 soles? Por favor, ayúdennos.

