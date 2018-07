El alcalde de Picsi, Juan Casiano , aseguró que no se otorgará la licencia que permitiría la ampliación del penal de ese distrito de Chiclayo pese a los reiterados pedidos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE ) por expandir el presidio para reducir el hacinamiento.

El burgomaestre explicó que mientras él continúe al mando de esta comuna no entregarán dicha autorización, pues la población está en desacuerdo con que se asignen más hectáreas para el crecimiento de este centro penitenciario.

“Nuestra posición es clara y firme. No habrá licencia social mientras no se lleguen a acuerdos referentes a algunos puntos de vista que pide la población. Por el momento no (se construirá)”, aseveró.

Casiano descartó, además, realizar una reunión de trabajo para evaluar este tema pues, según indicó, su posición es firme. Este penal fue construido para 1,000 internos, pero actualmente alberga a 4,150.

Cabe indicar que, según el jefe de División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) de Lambayeque , coronel William Méndez, desde los penales, se dirige el 80% de las extorsiones en esta región.