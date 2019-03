Damnificados en Arequipa se podrían quedar sin apoyo alimentario

Por: Lino Mamani



Hace más de un mes, 52 familias lo perdieron todo luego de que un voraz huaico destruyera sus viviendas en el distrito de Aplao, en la provincia de Castilla, en la región Arequipa. La ayuda llegó inmediatamente, pero, por el tiempo transcurrido, el alimento ha comenzado a escasear.

Representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) recorrieron la semana pasada la zona afectada y corroboraron que las reservas de alimentos ya se están agotando.

Al respecto, el jefe del COER, Renzo Valencia, afirmó que, pese al apoyo del Ejecutivo, de la comuna de Castilla y las campañas de solidaridad a nivel nacional, el stock de comida se está acabando. Valencia dijo que –como primera medida– el COER alcanzará más alimento a los damnificados, pero advirtió que este solo cubrirá dos semanas, por lo que pidió más soporte financiero para no dejar desamparadas a las 52 familias que se quedaron sin nada en Aplao.

Otro de los problemas es que no todos ocupan los 52 módulos de vivienda instalados en el estadio de Aplao. Veinte casas temporales no son usadas por los damnificados debido a que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) no les da la conformidad de uso.

DATOS

-En el distrito de Aplao, las 52 viviendas dañadas fueron demolidas luego del huaico. Aún no se define si los damnificados serán reubicados de la zona. 

-El 25 de este mes vence la declaratoria de emergencia en Aplao dictada por el Gobierno Central.